NDS spustila do prevádzky spojovaciu vetvu v križovatke Solinky

Žilina 29. júna (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spustila v Žiline do plnej prevádzky spojovaciu vetvu v okružnej križovatke Solinky (bypass). Podľa vedúcej oddelenia komunikácie NDS Evy Žgravčákovej citeľne odľahčí a zmierni nápor na okružnú križovatku.



Doplnila, že vybudovaním bypassu splnila NDS sľub daný Žilinčanom pri otvorení diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. "Reálne dopravnú situáciu v Žiline pomôže zlepšiť až dostavba Tunela Višňové. Považujem však za mimoriadne dôležité, aby ministerstvo prinášalo v reálnom čase také riešenia, ktoré občanom zjednodušia život. Teší nás, že sme splnili náš sľub a dokončili nový bypass, ktorý odľahčí nápor na okružnej križovatke," uviedol minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Bypass je 250 metrov dlhá vetva pred kruhovým objazdom na Solinkách, ktorá umožní vodičom prichádzajúcim od Rajca priame napojenie na privádzač. "Bez toho, aby museli zachádzať do kruhovej križovatky. Výstavba bypassu vyplynula z požiadavky mesta Žilina na základe kapacitného posúdenia mimoúrovňovej križovatky Solinky, miestnych križovatiek a súvisiacich miestnych komunikácií. Vzhľadom na vysoké dopravné zaťaženie bolo potrebné vytvoriť samostatný pruh pre vozidlá smerujúce od Rajeckej cesty na privádzač do Žiliny," vysvetlila vedúca oddelenia komunikácie NDS.



Stavebné práce na bypasse spustili na začiatku apríla. "Rozšírenie vetvy si zároveň vyžiadalo preprojektovanie polohy protihlukovej steny a oplotenia, ako aj vyriešenie ochrany vysokotlakového plynovodu a kanalizácie pod rozširujúcou sa cestou a križovatkou. Zrealizovaná stavba je súčasťou výstavby diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, ktorý spája mesto Žilina s diaľnicou D1. Privádzač sa začína tesne pred diaľničnou križovatkou Lietavská Lúčka a po 2,5 kilometra sa na svojom konci napája na už existujúci úsek cesty I/64 v križovatke Solinky v Žiline," dodala Žgravčáková.