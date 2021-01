NDS spustila do prevádzky úsek D1 Hričovské Podhradie–Lietavská Lúčka

Žilina 29. januára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v piatok spustila do prevádzky úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Motoristom to skráti čas jazdy o 15 minút. Novootvorený úsek bude zároveň slúžiť ako južný obchvat Žiliny. TASR o tom informovala vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie spoločnosti Eva Žgravčáková.



Sprevádzkovanie viac ako 11-kilometrového úseku D1 pomôže podľa Žgravčákovej odľahčiť dopravu na cestách I/18 v lokalite Strážov a I/64 smerom na Rajec. "Prinesie vyšší komfort z jazdy, zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť premávky. Zároveň zníži nehodovosť a vysoké zaťaženie hlukom, čím zlepší kvalitu životného prostredia v priľahlých obciach a v meste Žilina. Jeho súčasťou sú dva tunely, Ovčiarsko a Žilina," priblížila. Zdôraznila, že tunel Ovčiarsko je aktuálne svojou dĺžkou takmer 2,5 kilometra najdlhším dvojrúrovým tunelom v prevádzke.







Na výstavbe diaľničného úseku sa podieľalo združenie stavebných firiem Doprastav, Strabag, Váhostav a Metrostav. Zmluvná cena za výstavbu, spolufinancovanú Európskou úniou, je 445,166 milióna eur bez DPH, spresnila vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS. Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina spája mesto Žilina s diaľnicou D1. Začína sa tesne pred diaľničnou križovatkou Lietavská Lúčka. Po 2,5 kilometri sa na svojom konci napája na existujúci úsek cesty I/64 v križovatke Solinky v Žiline.



Novootvorený úsek D1 podľa Žgravčákovej prináša obyvateľom južných častí mesta Žilina ako Solinky, Vlčince, Bánová, Hliny, Bytčica či Bôrik výhodnejší vjazd do mesta cez diaľnicu. "Dopravnú situáciu v meste Žilina zlepšíme aj vybudovaním spojovacej vetvy v okružnej križovatke Solinky a realizáciou úprav cesty prvej triedy I/64, čím bude doprava plynulejšia. Tranzitná doprava nad 7,5 tony zostane zatiaľ vedená rovnako, ako je to v súčasnosti," konkretizovala s tým, že dopravné značenie osadené na začiatku úseku zakáže vjazd týmto nákladným vozidlám na diaľnicu.