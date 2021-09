NDS spustila súťaž na úsek, ktorý má zabezpečiť križovanie D1 a D4

Bratislava 3. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v piatok zaslala do európskeho vestníka oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania k zákazke na stavebné práce pre stavbu D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková. Rekonštrukcia diaľnice D1 je nevyhnutná na zabezpečenie križovania s diaľnicou D4. Hodnotu zákazky diaľničiari odhadujú na vyše 127 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).



NDS priblížila, že z Ministerstva financií (MF) SR im bolo vo štvrtok (2. 9.) doručené rozpočtové opatrenie potrebné na zabezpečenie financovania stavby. Oznámenie do vestníka EÚ odoslali diaľničiari v piatok. "Na základe zaslaného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania bude zákazka spolu so súťažnými podkladmi zverejnená do piatich pracovných dní vo vestníku EÚ a následne vo vestníku verejného obstarávania na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie," dodala Žgravčáková.



Predpokladaná hodnota zákazky je 127.060.276 eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk pre uchádzačov uplynie 3. novembra. "Súčasťou multikriteriálneho hodnotenia bude okrem lehoty výstavby aj časové obmedzenie premávky na diaľnici D1, ktorého cieľom je znížiť dosah výstavby na plynulosť dopravy na D1. Úspešný uchádzač bude mať stanovené míľniky, dôležité pre zabezpečenie čo najrýchlejšieho prepojenia dopravy z diaľnice D4 na D1 a opačne," priblížila vedúca oddelenia komunikácie NDS.



Rekonštrukcia D1 je nevyhnutná na zaistenie križovania s D4. Pozostávať bude z prevedenia dopravy zo súčasnej diaľnice na obchádzkové trasy po vetvách budúcej križovatky D1/D4, následnej kompletnej výmeny vozovky D1 vrátane zdvihu nivelety, výstavby nových mostov, ako aj dokončenia križovatkových vetiev križovatky D1/D4 vedúcich popod D1.