NDS: SR má štvrtého potenciálneho poskytovateľa mýta, pribudli Česi

Bratislava 24. marca (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala zmluvu o budúcej zmluve s ďalším poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS), českou spoločnosťou ITIS. Slovensko tak má už štyroch medzinárodných poskytovateľov, ktorí budú môcť vyberať mýto aj na našom území, informovala v piatok hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



Kompletnú dokumentáciu potrebnú na akreditáciu EETS poskytovateľov na slovenský mýtny trh odovzdali okrem ITIS už aj český Eurowag, nemecký Toll4Europe a taliansky Telepass. Popri nich prejavili záujem aj ďalší hráči na európskom mýtnom trhu, napríklad nemecký TollTickets a francúzsky TotalEnergies.



"Pre poskytovateľov, s ktorými sme už podpísali zmluvu o budúcej zmluve, bude pokračovať všetko podľa harmonogramu akreditácie. Ďalším krokom pre nich bude testovanie ich palubných jednotiek. Bude sa zisťovať, či sú ich OBE jednotky kompatibilné s našim rozhraním," priblížila Žgravčáková.



Prvá štvorica medzinárodných EETS poskytovateľov tak má podľa nej blízko k tomu, aby sa stali plnohodnotnými súčasťami mýtneho trhu Slovenska. "Hneď, ako sa ich implementácia sprocesuje v plnej miere, dopravcovia, ktorí od týchto medzinárodných EETS poskytovateľov majú palubnú jednotku na platenie mýta v iných krajinách, budú môcť túto jednotku využívať už aj na ceste naprieč Slovenskom," avizovala hovorkyňa.



Slovensko sa zapojí do systému EETS naplno v priebehu tohto roka. Popri národnom poskytovateľovi budú vyberať mýto pre štát, a to za výhodnejších podmienok, ako to bolo doteraz. "Jedným z najdôležitejších faktorov je, že ich provízia bude nižšia. Druhým prínosom EETS bude zvýšenie konkurencie na mýtnom trhu Slovenska," priblížila Žgravčáková.



Z celoštátneho a celoeurópskeho hľadiska je podľa nej najväčšou výhodou EETS "bezhraničnosť". Palubné jednotky medzinárodných poskytovateľov fungujú naprieč viacerými európskymi krajinami, čo znižuje starosti dopravcov s vymieňaním týchto jednotiek na hraniciach, zdôraznila.