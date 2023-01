NDS tento rok opraví takmer desiatku mostov odhadom za 21 miliónov eur

Bratislava 9. januára (TASR) – Takmer desiatku diaľničných mostov zrekonštruuje tento rok Národná diaľničná spoločnosť (NDS) za približne 21 miliónov eur. NDS o tom informovala na svojej webstránke. Verejné obstarávanie vyhlási začiatkom roka s tým, že okrem obstarávacej ceny diela bude kritériom aj dĺžka dopravných obmedzení.



"Najrozsiahlejšou opravou prejde most na ceste I/16 vo Zvolene pri Pustom Hrade s dĺžkou 719 metrov. Medzi najvýznamnejšie opravy, ktoré pripravujeme, patrí oprava estakády na Záhorí pri Sekuliach na diaľnici D2," avizuje NDS. Medzi plánované projekty patrí aj oprava mosta mimoúrovňovej križovatky D1 a R1 pri Trnave alebo oprava mosta pri obci Východná na Liptove (diaľnica D1).



Pôjde predovšetkým o výmenu mostného zvršku vrátane obnovy vozovky, NDS plánuje aj výmenu mostných záverov, opravu zvodidiel, zábradlí a odvodňovacích systémov. Pri niektorých stavbách bude potrebná aj výmena ložísk.



NDS zdôraznila, že je ideálne, ak mostné závery nie sú príliš hlučné pri prejazde vozidiel, a že by bolo kardinálnou chybou, ak by nevymenili a neopravili mostné závery včas. "Mostné závery sú najdôležitejšou súčasťou väčšiny mostov či estakád. Nachádzajú sa na začiatku a na konci mosta," pokračujú diaľničiari a vysvetľujú, že by mali byť vodotesné a schopné zabrániť prieniku prúdov z nedostatočne izolovaného zdroja.



NDS požiadala motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami a najmä, aby dodržiavali predpísanú rýchlosť. Najčastejším dôvodom dopravných nehôd je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie dopravných predpisov.