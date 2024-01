NDS tento rok zvyšuje investície do opráv mostov na Slovensku

Bratislava 26. januára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) tento rok zvýšila objem investícií do opráv mostov na Slovensku. V minulom roku zabezpečila komplexnú opravu piatich mostných objektov. Tento rok plánuje obnoviť ďalších sedem mostov. V najbližších 12 mesiacoch tak do obnovy mostov v správe NDS poputuje viac ako 20 miliónov eur, informovala NDS v piatok.



"Investície do opráv a údržby mostov minulý rok predstavovali celkovo 14 miliónov eur. Tento rok zvyšujeme predpokladané investície o viac ako šesť miliónov," uviedol podpredseda predstavenstva a riaditeľ prevádzkového úseku NDS Rastislav Droppa.



NDS plánuje v roku 2024 zvýšiť rýchlosť pri obnove mostov na diaľniciach a rýchlostných cestách. Minulý rok spoločnosť komplexne opravila tri mostné objekty na D1 (Východná, Liptovský Ján a Vlachy). Opravou prešiel most pri českých hraniciach (Sekule) a nad rýchlostnou cestou R1 pri Nitre. Spoločnosť venovala pozornosť aj prácam na moste Lanfranconi v Bratislave.



NDS podľa svojho komunikačného odboru tento rok plánuje obnoviť sedem mostov. "Dva na úseku diaľnice D1 Trnava - Horná Streda, jeden v okolí Trnavy na R1, jeden na D1 na Liptove, dva v okolí Zvolena a jeden mostný objekt pri Galante. Z toho logisticky najnáročnejšou opravou bude obnova mostu na križovatke R1 a D1 pri Trnave, ktorá je plánovaná v najbližších mesiacoch a vyžiada si aj dopravné obmedzenia, o ktorých bude NDS v predstihu motoristov informovať," priblížil odbor komunikácie.



Investície do opráv a obnovy mostov sú podľa NDS platené zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov spoločnosti, predovšetkým z príjmov za výber mýta a predaj diaľničných známok.