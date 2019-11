Termín sprejazdnenia úseku D1 Hubová – Ivachnová sa nemení

Bratislava 28. novembra (TASR) – Termín sprejazdnenia úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová sa nemení. Uviedla to Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v reakcii na vyjadrenie poslanca opozičného OĽaNO Jána Marosza. Ten tvrdí, že NDS posunula termín dokončenia tohto úseku a vodiči, ktorí jazdia cez Ružomberok, budú v kolónach o polroka dlhšie.



NDS podľa hnutia OĽaNO posunula termín dokončenia obchvatu Ružomberka o ďalších 175 dní. "Zarážajúce na tom je, že vedenie NDS o tom neinformuje vodičov ani novinárov, pričom veľké stretnutie s médiami malo začiatkom tohto týždňa. Vodičov tak opäť nechávajú v nevedomosti a zrejme si myslia, že sa im to prepečie až do volieb," vyhlásil Marosz. Podľa neho je tiež znepokojujúce, že posunutie termínu nie je dohodnuté so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve ako je bežná prax, ale iba pokynom. Predĺženie výstavby o polroka podľa jeho slov posúva termín dokončenia blízko roku 2023.



"NDS odmieta zavádzajúce tvrdenia poslanca Marosza a politikárčenie v predvolebnej kampani. Pán Marosz zbytočne straší verejnosť," poznamenala hovorkyňa NDS Michaela Michalová s tým, že termín sprejazdnenia D1 Hubová – Ivachnová je stále jún 2022.



Hovorkyňa NDS priblížila, že z dôvodu podania rozkladu voči záverečnému stanovisku Ministerstva životného prostredia SR sa zmluvný termín ukončenia výstavby úseku D1 Hubová - Ivachnová, nie sprejazdnenia úseku, posúva o 175 dní. "Ide o počet dní, koľko trvalo, kým sa rozklady zamietli a záverečné stanovisko mohlo nadobudnúť právoplatnosť. Táto informácia je zverejnená už rok. Ide o bežný postup, keď úsek môže slúžiť motoristom skôr, ako sú ukončené všetky stavebné práce," podotkla.



Zároveň skonštatovala, že pôvodný termín nadobudnutia právoplatnosti bol 1. február 2018, ale vzhľadom na zdĺhavé riešenie podaných námietok a pripomienok dotknutých orgánov nadobudlo záverečné stanovisko právoplatnosť 26. júla 2018 (175 dní). "NDS tieto skutočnosti nedokáže ovplyvniť. Všetky dodatky aj pokyny na zmenu sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv a sú prístupné všetkým občanom Slovenskej republiky," zdôraznila Michalová. Pokyn na zmenu číslo 46, ktorého obsahom je predĺženie lehoty výstavby, bol podľa nej zverejnený 5. decembra 2018. Ako dodala, povinnosťou investora a zhotoviteľa je raz za pol roka uzatvoriť sumarizačný dodatok vydaných pokynov na zmenu, ktorý je taktiež zverejnený.