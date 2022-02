VODIČI, POZOR: Sitinu uzavrú od 25. februára nepretržite na 54 hodín

Bratislava 8. februára (TASR) - Bratislavský tunel Sitina sa nepretržite uzavrie na 54 hodín, a to od 25. februára od 22.00 h do 28. februára do 4.00 h. Udeje sa tak pre výmenu centrálneho riadiaceho systému tunela. Informovala o tom v utorok Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Obchádzková trasa pre tranzitnú dopravu bude cez Mlynskú dolinu a pre osobné automobily cez Karlovu Ves. Asistovať budú aj policajti.