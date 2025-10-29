< sekcia Ekonomika
NDS ukončila práce na odvodnení Prístavného mosta v Bratislave
S opravou odvodňovacieho systému vrátane doplnenia kotvenia odvodnenia začala NDS začiatkom októbra. Cieľom bolo zlepšiť technický stav mosta, zvýšiť jeho bezpečnosť a predĺžiť jeho životnosť.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila práce na odvodnení Prístavného mosta v Bratislave. Lávky pod mostom sú tak opäť k dispozícii peším a cyklistom bez obmedzení. TASR o tom informovala mediálna komunikácia NDS.
„Všetky práce boli už ukončené, dokonca v predstihu, a lávky sú už k dnešnému dňu opäť plne prístupné pre verejnosť,“ skonštatoval podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
S opravou odvodňovacieho systému vrátane doplnenia kotvenia odvodnenia začala NDS začiatkom októbra. Cieľom bolo zlepšiť technický stav mosta, zvýšiť jeho bezpečnosť a predĺžiť jeho životnosť. Práce trvali takmer mesiac a diaľničiari ich realizovali v dvoch etapách. Najskôr bola uzavretá lávka pre peších na ľavom moste, následne lávka pre cyklistov na pravom moste.
