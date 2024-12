NDS ukončila v predstihu práce na lamačskej diaľnici D2

Bratislava 2. decembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila v predstihu práce na odvodňovacom systéme diaľnice D2 medzi nákupným centrom v Lamači a tunelom Sitina. Opravy si vyžiadali zúženie jazdných pruhov, vodiči tak už po novom môžu využívať úsek bez obmedzení. TASR o tom informovali z NDS.



"Ide o frekventovanú dopravnú tepnu, takže sme vyvinuli maximálne úsilie, aby obmedzenia skončili čo najskôr. Práce sa nám podarilo ukončiť s dvojtýždňovým predstihom v porovnaní so schváleným harmonogramom," skonštatoval investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.



Oprava kanalizačného systému bola v tomto úseku podľa diaľničiarov už nevyhnutná. Do kanalizácie sa dostávali nánosy inertných materiálov a voda unikala mimo výpuste. Za následok to malo podmáčanie základov opôr mostného objektu, ktorý je súčasťou D2. Podľa predbežných výsledkov diagnostiky je síce most stabilný, avšak podmáčanie malo vplyv na jeho životnosť. Zároveň bude nevyhnutné mostný objekt rekonštruovať v rámci budovania protihlukovej steny.



Opravou kanalizácie na lamačskej D2 sa spustila prvá etapa výstavby protihlukovej steny Lamač. Ďalšie etapy výstavby sú naplánované na budúcu stavebnú sezónu.