NDS ukončila výmenu mostného záveru na D1 pri Považskej Bystrici

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Práce na výmene mostného záveru nad parkoviskom motokrosového areálu vo Sverepci sa začali koncom septembra.

Autor TASR
Sverepec 27. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila práce na výmene mostného záveru na diaľnici D1 pred Považskou Bystricou. Úsek je aktuálne prejazdný bez obmedzení. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.

Práce na výmene mostného záveru nad parkoviskom motokrosového areálu vo Sverepci sa začali koncom septembra. Mostný záver sa menil v kilometri 161,5. Opravy prebiehali len v pravom jazdnom páse v smere na Považskú Bystricu. V prvej fáze sa pracovalo v pravom a pripájacom jazdnom pruhu, v druhej v ľavom jazdnom pruhu.

Práce sa podarilo ukončiť presne podľa harmonogramu. Aktuálne je už premávka na tomto úseku bez obmedzení,“ informoval podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
