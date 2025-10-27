< sekcia Ekonomika
NDS ukončila výmenu mostného záveru na D1 pri Považskej Bystrici
Práce na výmene mostného záveru nad parkoviskom motokrosového areálu vo Sverepci sa začali koncom septembra.
Autor TASR
Sverepec 27. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila práce na výmene mostného záveru na diaľnici D1 pred Považskou Bystricou. Úsek je aktuálne prejazdný bez obmedzení. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.
Práce na výmene mostného záveru nad parkoviskom motokrosového areálu vo Sverepci sa začali koncom septembra. Mostný záver sa menil v kilometri 161,5. Opravy prebiehali len v pravom jazdnom páse v smere na Považskú Bystricu. V prvej fáze sa pracovalo v pravom a pripájacom jazdnom pruhu, v druhej v ľavom jazdnom pruhu.
„Práce sa podarilo ukončiť presne podľa harmonogramu. Aktuálne je už premávka na tomto úseku bez obmedzení,“ informoval podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
