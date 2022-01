NDS upozorňuje na končiacu sa platnosť ročných diaľničných známok

Bratislava 31. januára (TASR) – Platnosť ročnej diaľničnej známky na rok 2021 uplynie v pondelok. Vodiči, ktorí chcú naďalej využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest, by si preto nemali zabudnúť zaobstarať novú známku platnú na rok 2022. Upozornila na to hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



Aj v tomto roku majú motoristi naďalej k dispozícii 365-dňovú známku platnú 365 dní od zakúpenia, ročnú známku, ktorej platnosť je limitovaná kalendárnym rokom, ďalej 30-dňovú známku a 10-dňovú známku. Diaľničnú známku si môžu motoristi zakúpiť prostredníctvom internetového portálu eznamka.sk alebo aj cez mobilnú aplikáciu eznamka. Motoristom NDS odporúča pri úhrade známky uviesť aj svoj e-mail alebo telefónne číslo, aby mohli byť upozornení na blížiaci sa koniec platnosti zakúpenej diaľničnej známky.



Žgravčáková zároveň podotkla, že ročnú a 365-dňovú e-známku si motoristi najčastejšie zamieňajú, preto by mali byť pri výbere typu pozorní. "Platnosť ročnej e-známky je limitovaná kalendárnym rokom, čiže od 1. januára 2022 do 31. januára nasledujúceho roka. Platnosť 365-dňovej e-známky sa nevzťahuje na kalendárny rok, ale platí od dňa zakúpenia nasledujúcich 365 dní," priblížila s tým, že platnosť známky je možné skontrolovať na stránke eznamka.sk.



Mimoriadne pozorní by podľa hovorkyne mali byť motoristi pri zadávaní evidenčného čísla vozidla (EČV). "V zmysle všeobecných obchodných podmienok (VOP) je za správnosť poskytnutých údajov zodpovedný výlučne zákazník, preto je potrebné si ich starostlivo skontrolovať bezprostredne pri kupovaní diaľničnej známky," zdôraznila.