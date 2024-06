NDS upozorňuje na obnovu vozovky na rýchlostnej ceste R1

Nitra 13. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristov na rýchlu obnovu vozovky na rýchlostnej ceste R1 medzi Nitrou a Trnavou. Obnova vozovky sa uskutoční na moste Váhovce v úseku R1 v medzikrižovatkovom úseku Dolná Streda (Galanta) - Šoporňa (Šintava), informovala NDS.



Práce na moste sa začnú v sobotu 15. júna o 7.00 h v ľavom jazdnom páse v smere do Bratislavy. Trvať budú do 17.00 h. Doprava počas prác bude vedená vo voľnom ľavom jazdnom pruhu.



NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.