NDS upozorňuje na úplnú uzáveru diaľnice D3 a Tunela Horelica

Čadca 13. novembra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristov na úplnú uzáveru diaľnice D3 v úseku Svrčinovec - Skalité vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana od 7.00 h v sobotu (14. 11.) do 22.00 h v utorok 15. decembra. Dôvodom sú práce na úprave vodorovného a zvislého dopravného značenia a komplexné skúšky informačného systému diaľnice stavby D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec. TASR o tom informovala vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



Ako doplnila, doprava z Čadce do Poľska bude viesť po ceste I/11 v smere Český Těšín cez obec Svrčinovec-Zátky. V smere Poľsko - Svrčinovec bude presmerovaná na cestu I/12 s obmedzením do 7,5 tony.



Úplne uzavretý bude aj Tunel Horelica od 7.00 h v sobotu do 22.00 h v utorok 24. novembra a od 7.00 h v sobotu 5. decembra do 22.00 h v nedeľu 6. decembra. Dôvodom sú práce súvisiace s prípravou uvedenia úseku D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec do prevádzky.



"Doprava bude v smere do Žiliny presmerovaná pred tunelom z cesty I/11A na I/11B (tzv. malý obchvat Čadce), s pokračovaním po I/11, respektíve III/2017 až po mimoúrovňovú križovatku v Krásne nad Kysucou. V smere do Čadce bude doprava odklonená z I/11A na miestnu komunikáciu v Oščadnici, po III/2013 na cestu I/11 a následne sa po I/11B vráti na I/11A," uviedla Žgravčáková.