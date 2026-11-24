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NDS už môže posudzovať žiadosti v tendri na D1 Turany - Hubová
Ide o prvú fázu výberu zhotoviteľa diaľničného úseku medzi Turcom a Liptovom, po vyhodnotení splnenia podmienok účasti NDS plánuje vyzvať na predloženie ponuky najviac piatich uchádzačov.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) už dostala žiadosti záujemcov o účasť v novom tendri na výstavbu úseku diaľnice D1 Turany - Hubová v dĺžke 13,5 kilometra s tunelmi Korbeľka (takmer 5,9 kilometra) a Havran (vyše 2,8 kilometra). Viackrát predlžovaný termín na podanie žiadosti o účasť v užšej súťaži vyhlásenej v marci tohto roka podľa informácií diaľničiarov uplynul 19. novembra.
Počet ani mená prihlásených záujemcov neprezradili, hoci ide o verejnú zákazku. „Mrzí nás to, ale ide o živé verejné obstarávanie, nemôžeme jeho priebeh komentovať,“ nechceli diaľničari na otázky TASR uviesť, koľko záujemcov alebo akí záujemcovia požiadali o účasť v tendri. Nevyjadrili sa ani k ďalšiemu priebehu súťaže.
Ide o prvú fázu výberu zhotoviteľa diaľničného úseku medzi Turcom a Liptovom, po vyhodnotení splnenia podmienok účasti NDS plánuje vyzvať na predloženie ponuky najviac piatich uchádzačov. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najlepší pomer ceny a kvality. Navrhovaná celková cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH) má váhu 90 bodov, predĺžená záručná doba a záručný servis 10 bodov. Základná záručná doba a záručný servis je 60 mesiacov po ukončení diela.
Diaľničiari obstarávajú výstavbu posledného úseku D1 medzi Bratislavou a Košicami viac ako dva roky. Predpokladané aktuálne náklady v novej súťaži, ktorú vyhlásili v marci tohto roka, spolu s projektovaním sú 1,573 miliardy eur bez DPH. Oproti pôvodnej súťaži z augusta 2024 sa zvýšili o 100 miliónov eur. Práce a projektovanie sú plánované predbežne na 2555 dní, čiže sedem rokov.
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Peter Kubovič nariadil koncom roka 2025 zrušiť pôvodnú súťaž na D1 Turany - Hubová pre porušenie pravidiel. Správny súd následne nevyhovel návrhu NDS na priznanie odkladného účinku v súvislosti so žalobou na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ÚVO.
Ten v novom tendri nariadil odstrániť protiprávny stav - konkrétne upraviť podmienku účasti o technickej alebo odbornej spôsobilosti v časti minimálnej požadovanej úrovni štandardov. A to tak, aby sa skúsenosť preukazovala samostatnými referenciami, teda skúsenosťami získanými aj pri realizácii rozdielnych projektov. Úrad v októbri zastavil námietkové konanie v tendri pre späťvzatie námietok navrhovateľom, súťaž tak mohla pokračovať. Námietky boli proti podmienkam v dokumentoch na vypracovanie žiadosti o účasť.
Súčasťou úseku D1 Turany - Hubová okrem dvoch tunelov Korbeľka a Havran budú dve mimoúrovňové križovatky, 11 mostov, päť múrov, sedem protihlukových stien v dĺžke 6,7 kilometra, preložky inžinierskych sietí, migračné koridory pre zver, environmentálne opatrenia aj nové stredisko správy a údržby Švošov. Z celkovej dĺžky diaľnice 13,5 kilometra povedie na ceste 3,6 kilometra, na mostoch 1,3 kilometra a v tuneloch takmer 8,7 kilometra.
Počet ani mená prihlásených záujemcov neprezradili, hoci ide o verejnú zákazku. „Mrzí nás to, ale ide o živé verejné obstarávanie, nemôžeme jeho priebeh komentovať,“ nechceli diaľničari na otázky TASR uviesť, koľko záujemcov alebo akí záujemcovia požiadali o účasť v tendri. Nevyjadrili sa ani k ďalšiemu priebehu súťaže.
Ide o prvú fázu výberu zhotoviteľa diaľničného úseku medzi Turcom a Liptovom, po vyhodnotení splnenia podmienok účasti NDS plánuje vyzvať na predloženie ponuky najviac piatich uchádzačov. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najlepší pomer ceny a kvality. Navrhovaná celková cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH) má váhu 90 bodov, predĺžená záručná doba a záručný servis 10 bodov. Základná záručná doba a záručný servis je 60 mesiacov po ukončení diela.
Diaľničiari obstarávajú výstavbu posledného úseku D1 medzi Bratislavou a Košicami viac ako dva roky. Predpokladané aktuálne náklady v novej súťaži, ktorú vyhlásili v marci tohto roka, spolu s projektovaním sú 1,573 miliardy eur bez DPH. Oproti pôvodnej súťaži z augusta 2024 sa zvýšili o 100 miliónov eur. Práce a projektovanie sú plánované predbežne na 2555 dní, čiže sedem rokov.
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Peter Kubovič nariadil koncom roka 2025 zrušiť pôvodnú súťaž na D1 Turany - Hubová pre porušenie pravidiel. Správny súd následne nevyhovel návrhu NDS na priznanie odkladného účinku v súvislosti so žalobou na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ÚVO.
Ten v novom tendri nariadil odstrániť protiprávny stav - konkrétne upraviť podmienku účasti o technickej alebo odbornej spôsobilosti v časti minimálnej požadovanej úrovni štandardov. A to tak, aby sa skúsenosť preukazovala samostatnými referenciami, teda skúsenosťami získanými aj pri realizácii rozdielnych projektov. Úrad v októbri zastavil námietkové konanie v tendri pre späťvzatie námietok navrhovateľom, súťaž tak mohla pokračovať. Námietky boli proti podmienkam v dokumentoch na vypracovanie žiadosti o účasť.
Súčasťou úseku D1 Turany - Hubová okrem dvoch tunelov Korbeľka a Havran budú dve mimoúrovňové križovatky, 11 mostov, päť múrov, sedem protihlukových stien v dĺžke 6,7 kilometra, preložky inžinierskych sietí, migračné koridory pre zver, environmentálne opatrenia aj nové stredisko správy a údržby Švošov. Z celkovej dĺžky diaľnice 13,5 kilometra povedie na ceste 3,6 kilometra, na mostoch 1,3 kilometra a v tuneloch takmer 8,7 kilometra.