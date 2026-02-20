< sekcia Ekonomika
NDS už použila viac posypového materiálu ako predošlú zimu
Od začiatku zimnej údržby diaľničiari aplikovali už viac ako 31.000 ton posypového materiálu.
Autor TASR
Bratislava 20. februára (TASR) - Terajšia zimná sezóna patrí medzi najnáročnejšie za posledné roky. Len do polovice februára Národná diaľničná spoločnosť (NDS) použila viac posypového materiálu ako za celú minulú zimnú sezónu. Od začiatku zimnej údržby diaľničiari aplikovali už viac ako 31.000 ton posypového materiálu, pričom pri posype a pluhovaní od začiatku sezóny na diaľniciach a rýchlostných cestách najazdili takmer 180.000 kilometrov. Informovala o tom v piatok NDS.
„Zimná sezóna 2025/2026 kladie vysoké nároky na zaistenie zjazdnosti slovenských diaľnic a rýchlostných ciest. Napriek medziročne zvýšenému množstvu výjazdov a vyššej spotrebe posypových materiálov prebieha tohtoročná zimná údržba zatiaľ bez akýchkoľvek zásadných problémov,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS.
Ťažké mechanizmy pracovali neraz v sťažených poveternostných podmienkach. Vykonávali preventívny posyp či pluhovali aj počas ranných či nočných hodín, teda ešte predtým, ako motoristi vyrazili do práce.
„Náročnosť tohtoročnej sezóny ilustruje aj množstvo spotrebovaného posypového materiálu. Počas celej sezóny 2024/2025 sa použilo 24.000 ton posypového materiálu, túto sezónu už spotreba stúpla na 31.000 ton, čo predstavuje nárast o takmer 30 %,“ priblížili z mediálnej komunikácie s tým, že zimná sezóna ešte zďaleka nekončí.
Najviac kilometrov pri zaistení zjazdnosti diaľnic a rýchlostných ciest najazdili diaľničiari zo strediska v Mengusovciach, celkovo 30.000 kilometrov. Viac ako 28.000 kilometrov zabezpečilo stredisko Liptovský Mikuláš a takmer 17.000 stredisko v Košiciach.
NDS zabezpečuje údržbu na viac ako 1200 kilometroch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy. Na zaistení ich bezpečnej zjazdnosti pracuje po celom Slovensku 16 stredísk správy a údržby diaľnic, vyše 700 zamestnancov a 300 ťažkých mechanizmov.
„Zimná sezóna 2025/2026 kladie vysoké nároky na zaistenie zjazdnosti slovenských diaľnic a rýchlostných ciest. Napriek medziročne zvýšenému množstvu výjazdov a vyššej spotrebe posypových materiálov prebieha tohtoročná zimná údržba zatiaľ bez akýchkoľvek zásadných problémov,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS.
Ťažké mechanizmy pracovali neraz v sťažených poveternostných podmienkach. Vykonávali preventívny posyp či pluhovali aj počas ranných či nočných hodín, teda ešte predtým, ako motoristi vyrazili do práce.
„Náročnosť tohtoročnej sezóny ilustruje aj množstvo spotrebovaného posypového materiálu. Počas celej sezóny 2024/2025 sa použilo 24.000 ton posypového materiálu, túto sezónu už spotreba stúpla na 31.000 ton, čo predstavuje nárast o takmer 30 %,“ priblížili z mediálnej komunikácie s tým, že zimná sezóna ešte zďaleka nekončí.
Najviac kilometrov pri zaistení zjazdnosti diaľnic a rýchlostných ciest najazdili diaľničiari zo strediska v Mengusovciach, celkovo 30.000 kilometrov. Viac ako 28.000 kilometrov zabezpečilo stredisko Liptovský Mikuláš a takmer 17.000 stredisko v Košiciach.
NDS zabezpečuje údržbu na viac ako 1200 kilometroch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy. Na zaistení ich bezpečnej zjazdnosti pracuje po celom Slovensku 16 stredísk správy a údržby diaľnic, vyše 700 zamestnancov a 300 ťažkých mechanizmov.