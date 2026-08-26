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NDS uzavrela dohody na opravy vozoviek s Euroviou SK a Strabagom
Výsledky vyhodnotenia ponúk zatiaľ nie sú zverejnené v dvoch tendroch na opravy vozoviek v správe stredísk Trenčín, Považská Bystrica a stredísk Nová Baňa, Zvolen, Lučenec.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala ďalších päť rámcových dohôd na opravy asfaltových vozoviek v rôznych regiónoch Slovenska počas troch rokov spolu za 16,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Štyri dohody so spoločnosťou Eurovia SK majú hodnotu 14,3 milióna eur a jedna dohoda so spoločnosťou Strabag je za takmer 2 milióny eur. Zverejnené sú v Centrálnom registri zmlúv.
Eurovia SK na základe výsledkov tendrov bude spolu so subdodávateľmi zabezpečovať veľkoplošné a lokálne opravy vozoviek v správe stredísk údržby diaľnic Trnava za vyše 3,7 milióna eur, Galanta za takmer 2,7 milióna eur, Liptovský Mikuláš a Mengusovce za 5,2 milióna eur, Beharovce a Prešov za 2,8 milióna eur bez DPH.
Konkrétne bude opravovať na západe Slovenska úseky D1 Senec - Horná Streda, rýchlostnej cesty R1 križovatka Trnava, sever - križovatka Nitra, západ a R1a križovatka Nitra, západ - križovatka Nitra, Dobšinského, ako aj cesty v areáloch stredísk Trnava a Galanta i na odpočívadlách v ich správe.
Na severe a východe Slovenska bude mať Eurovia SK na starosti opravy úsekov Dl Ivachnová - Važec - Levoča, na R3 obchvatov Oravského Podzámku a Trstenej aj v areáloch stredísk Liptovský Mikuláš a Mengusovce vrátane odpočívadiel. Takisto bude zabezpečovať opravy úsekov Dl na trase Levoča - Chminianska Nová Ves - Prešov - Budimír, cesty I/18 pri Spišskom Podhradí, R4 Veľký Šariš - Prešov, cesty I/68 v Prešove aj v areáloch stredísk Beharovce a Prešov spolu s odpočívadlami.
Strabag sa dohodol s diaľničiarmi na opravách vozoviek v správe stredísk údržby Čadca a Martin za skoro 2 milióny eur bez DPH. Pôjde o opravy na D3 medzi Čadcou a hranicou s Poľskom, na úsekoch cesty I/11 Žilina - Brodno, Kysucký Lieskovec - Oščadnica, Svrčinovec - hranica s ČR, na ceste 1/11A Oščadnica - Čadca. Firma bude opravovať aj úseky Dl Dubná Skala - Turany, R3 Martin i vozovky v areáloch oboch stredísk a na odpočívadlách v ich správe.
NDS v polovici augusta už podpísala rámcovú dohodu na opravy vozoviek v správe jej strediska údržby diaľnic v Bratislave so spoločnosťou Doprastav za takmer 2,7 milióna eur bez DPH. Spolu s touto sumou šesť uzavretých zmlúv presiahlo 19 miliónov eur bez DPH.
Diaľničiari obstarávajú opravy asfaltových vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest ešte v troch z deviatich tendrov. Súhrnné predpokladané ceny všetkých zákaziek vrátane šiestich už zadaných na tri roky boli 42,6 milióna eur bez DPH.
V tendri na opravy vozoviek v správe strediska Malacky predložila najnižšiu cenu skupina Metrostav DS a Colas Slovakia. Zmluva s týmito firmami ešte nie je zverejnená alebo podpísaná.
Výsledky vyhodnotenia ponúk zatiaľ nie sú zverejnené v dvoch tendroch na opravy vozoviek v správe stredísk Trenčín, Považská Bystrica a stredísk Nová Baňa, Zvolen, Lučenec.
Eurovia SK na základe výsledkov tendrov bude spolu so subdodávateľmi zabezpečovať veľkoplošné a lokálne opravy vozoviek v správe stredísk údržby diaľnic Trnava za vyše 3,7 milióna eur, Galanta za takmer 2,7 milióna eur, Liptovský Mikuláš a Mengusovce za 5,2 milióna eur, Beharovce a Prešov za 2,8 milióna eur bez DPH.
Konkrétne bude opravovať na západe Slovenska úseky D1 Senec - Horná Streda, rýchlostnej cesty R1 križovatka Trnava, sever - križovatka Nitra, západ a R1a križovatka Nitra, západ - križovatka Nitra, Dobšinského, ako aj cesty v areáloch stredísk Trnava a Galanta i na odpočívadlách v ich správe.
Na severe a východe Slovenska bude mať Eurovia SK na starosti opravy úsekov Dl Ivachnová - Važec - Levoča, na R3 obchvatov Oravského Podzámku a Trstenej aj v areáloch stredísk Liptovský Mikuláš a Mengusovce vrátane odpočívadiel. Takisto bude zabezpečovať opravy úsekov Dl na trase Levoča - Chminianska Nová Ves - Prešov - Budimír, cesty I/18 pri Spišskom Podhradí, R4 Veľký Šariš - Prešov, cesty I/68 v Prešove aj v areáloch stredísk Beharovce a Prešov spolu s odpočívadlami.
Strabag sa dohodol s diaľničiarmi na opravách vozoviek v správe stredísk údržby Čadca a Martin za skoro 2 milióny eur bez DPH. Pôjde o opravy na D3 medzi Čadcou a hranicou s Poľskom, na úsekoch cesty I/11 Žilina - Brodno, Kysucký Lieskovec - Oščadnica, Svrčinovec - hranica s ČR, na ceste 1/11A Oščadnica - Čadca. Firma bude opravovať aj úseky Dl Dubná Skala - Turany, R3 Martin i vozovky v areáloch oboch stredísk a na odpočívadlách v ich správe.
NDS v polovici augusta už podpísala rámcovú dohodu na opravy vozoviek v správe jej strediska údržby diaľnic v Bratislave so spoločnosťou Doprastav za takmer 2,7 milióna eur bez DPH. Spolu s touto sumou šesť uzavretých zmlúv presiahlo 19 miliónov eur bez DPH.
Diaľničiari obstarávajú opravy asfaltových vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest ešte v troch z deviatich tendrov. Súhrnné predpokladané ceny všetkých zákaziek vrátane šiestich už zadaných na tri roky boli 42,6 milióna eur bez DPH.
V tendri na opravy vozoviek v správe strediska Malacky predložila najnižšiu cenu skupina Metrostav DS a Colas Slovakia. Zmluva s týmito firmami ešte nie je zverejnená alebo podpísaná.
Výsledky vyhodnotenia ponúk zatiaľ nie sú zverejnené v dvoch tendroch na opravy vozoviek v správe stredísk Trenčín, Považská Bystrica a stredísk Nová Baňa, Zvolen, Lučenec.