< sekcia Ekonomika
NDS uzavrie počas víkendu tunely Svrčinovec a Poľana na diaľnici D3
Počas pravidelnej jarnej údržby tunelov sa očistí tunelové ostenie, chodníky, vozovka, kanalizácia.
Autor TASR
Bratislava/Čadca 14. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzavrie počas najbližšieho víkendu tunely Svrčinovec a Poľana na diaľnici D3. Dôvodom je pravidelná jarná údržba. TASR o tom v utorok informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.
Počas pravidelnej jarnej údržby tunelov sa očistí tunelové ostenie, chodníky, vozovka, kanalizácia. „Súčasťou údržby je kontrola informačných systémov alebo odborné skúšky technologického vybavenia tunelov. Práve tieto činnosti nie je možné vykonávať pri zachovaní dopravy, preto treba rátať aj s obmedzeniami,“ upozornili diaľničiari.
Úsek diaľnice D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana bude úplne uzavretý od piatka (17. 4.) od 20.00 h do nedeľného (19. 4.) večera. „V smere od Čadce do Poľska sa doprava presmeruje na cestu I/11 smer Český Tešín cez obec Svrčinovec - Zátky. Z diaľnice D3 (výjazd 45, smer Svrčinovec, Ostrava) sa bude pokračovať po ceste I/11. V opačnom smere z Poľska do Svrčinovca povedie obchádzková trasa po ceste I/12,“ dodala NDS.
Počas pravidelnej jarnej údržby tunelov sa očistí tunelové ostenie, chodníky, vozovka, kanalizácia. „Súčasťou údržby je kontrola informačných systémov alebo odborné skúšky technologického vybavenia tunelov. Práve tieto činnosti nie je možné vykonávať pri zachovaní dopravy, preto treba rátať aj s obmedzeniami,“ upozornili diaľničiari.
Úsek diaľnice D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana bude úplne uzavretý od piatka (17. 4.) od 20.00 h do nedeľného (19. 4.) večera. „V smere od Čadce do Poľska sa doprava presmeruje na cestu I/11 smer Český Tešín cez obec Svrčinovec - Zátky. Z diaľnice D3 (výjazd 45, smer Svrčinovec, Ostrava) sa bude pokračovať po ceste I/11. V opačnom smere z Poľska do Svrčinovca povedie obchádzková trasa po ceste I/12,“ dodala NDS.