NDS v 1.štvrťroku 2026 predala takmer 1,4 milióna diaľničných známok
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v prvom štvrťroku tohto roka predala takmer 1,4 milióna elektronických diaľničných známok. Motoristi najviac nakupovali štandardne 10-dňovú známku, a to 506.000 kusov, čo je viac ako tretina z celkového predaja. Nasledovala 365-dňová známka s predajom 455.000 kusov. Ako informovali z mediálnej komunikácie NDS, predali aj 324.000 kusov 1-dňovej známky a 113.000 kusov 30-dňovej známky.
Domáci motoristi najviac kupovali 365-dňovú a 10-dňovú diaľničnú známku, zahraniční motoristi 10-dňovú a 1-dňovú známku. Najväčší záujem o slovenskú diaľničnú známku po domácich motoristoch mali českí, poľskí, maďarskí a nemeckí. Najnavštevovanejším predajným miestom aj naďalej ostáva informačno-predajné miesto na hraničnom priechode Jarovce, kde sa predalo takmer 30.000 známok.
„Až 80 % diaľničných známok sa predalo prostredníctvom webu www.eznamka.sk alebo cez aplikáciu eZnamka,“ uviedol riaditeľ úseku spoplatnenia a IT v NDS Peter Braška.
NDS prevzala systém predaja diaľničných známok v januári 2024. Odvtedy zaviedla viaceré novinky, napríklad rozšírenie spôsobu platby prostredníctvom Apple Pay a Google Pay. Zrenovovala tiež dizajn webovej stránky, doplnila svoje portfólio o 1-dňovú známku, poslednou novinkou je možnosť zakúpiť si známku na hlavných poštách v krajských mestách.
„Diaľničiari zároveň naďalej upozorňujú motoristov, že jedinou oficiálnou webovou stránkou, ktorá slúži na predaj diaľničných známok je www.eznamka.sk. Ostatné portály častokrát motoristom predajú diaľničnú známku za zvýšenú cenu a nákup sa tak môže predražiť aj o niekoľko desiatok eur,“ dodali z mediálnej komunikácie NDS. Zároveň tak podľa spoločnosti zákazníci poskytujú údaje neznámemu adresátovi, pričom kúpou cez sprostredkovateľské weby si môžu skomplikovať aj prípadný reklamačný proces.
