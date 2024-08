NDS: V diaľničnom tuneli Čebrať betónujú vozovku, práce pokračujú

Ružomberok 22. augusta (TASR) - Práce na stavbe liptovského úseku diaľnice D1 Hubová - Ivachnová pokračujú. Ako informoval hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Tomáš Ferenčák, v tuneli Čebrať sa betónuje vozovka a súbežne prebiehajú práce na realizácii požiarneho vodovodu a tunelových chodníkov. V oboch tunelových rúrach sa tiež čistí drenážne odvodnenie.



Podľa jeho slov sa práce realizujú aj na technológii v tuneli, konkrétne na káblovaní vysokého a nízkeho napätia, dokončuje sa tiež osvetlenie. "Vetracia technológia je zrealizovaná v prepojovacích častiach tunela, v tuneli sa osadia prúdové ventilátory po dokončení betonáže vozovky," priblížil Ferenčák.



Stavebný ruch je aj na vonkajších objektoch a mostoch. "Na mostoch sa realizujú izolácie, zdrsňuje sa povrch mostovky či spevňujú sa svahy pod mostami. Práce prebiehajú aj na budovaní cestného telesa a montáži protihlukových stien," dodal hovorca NDS.



Liptovská stavba diaľnice D1 bude mať dĺžku 14,92 kilometra. Súčasťou stavby je aj tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 km. Diaľničný úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Dokončený by mal byť do konca roku 2025. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.