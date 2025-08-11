< sekcia Ekonomika
NDS v prvom polroku 2025 vyčistila vyše 2700 km cestnej infraštruktúry
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v prvom polroku 2025 vyčistila vyše 2700 kilometrov (km) cestnej infraštruktúry. Diaľnice čistili v oboch smeroch a vo všetkých jazdných pruhoch. Cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy na slovenských diaľniciach a rýchlostných cestách. NDS o tom informovala v pondelok.
Diaľničiari vyčistili vyše 1000 km ciest po zimnej údržbe, vyše 1000 km krajníc, takmer 500 km priekop a rigolov. Vymenili a opravili aj približne 18 km oceľových zvodidiel, vyčistili tiež takmer 14.000 dopravných značení.
„Našou prioritou je udržiavať diaľnice v bezpečnom a prevádzkyschopnom stave počas celého roka. Celoročná údržba nie je otázkou estetiky ale predovšetkým bezpečnosti,“ uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
NDS zabezpečuje celoročnú údržbu na viac ako 1000 km diaľnic a rýchlostných ciest. V rámci čistenia diaľničiari zametajú vozovky, odstraňujú nečistoty z krajnice, čistia rigoly, vpusty a odvodňovacie žľaby. Umývajú tiež dopravné značky, opravujú zvodidlá či smerové stĺpiky. Cieľom týchto činností je podľa NDS zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, predĺžiť životnosť infraštruktúry a prispieť k celkovému zlepšeniu prostredia na cestách.
Čistenie diaľnic a rýchlostných ciest koordinuje 17 regionálnych stredísk, ktoré sú podľa NDS pripravené reagovať na aktuálny stav v ktoromkoľvek ročnom období. Za posledné obdobie pribudlo nové stredisko v Žarnovici, doplnila NDS.
