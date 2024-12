NDS v tomto roku investovala do opráv mostov vyše 24 miliónov eur

Bratislava 30. decembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v roku 2024 investovala do opráv a rekonštrukcií mostov viac ako 24 miliónov eur. Komplexne obnovených bolo sedem mostov, zlepšil sa stav 25 mostov a opravilo sa asi 55 mostných záverov. NDS o tom informovala v pondelok.



Za rok 2024 sa podľa diaľničiarov investície do mostov zvýšili medziročne o 140 %, čo je najviac za posledných päť rokov. "Celkovo máme v správe 874 mostov, dokopy v dĺžke vyše 100 kilometrov. Vďaka pravidelnej starostlivosti ani jeden nie je v havarijnom stave," uviedol prevádzkový riaditeľ a podpredseda predstavenstva NDS Rastislav Droppa.



"Komplexnou opravou prešli mosty pri Trnave, Hlohovci, Váhovciach, Zvolene, Podbanskom a mnohé ďalšie. Samozrejme, na každom z tých mostov sa opravovalo to najproblematickejšie, ale štandardne sa na všetkých spravila nová vozovka a opravili sa mostné uzávery," objasnil minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Najväčšie investície poputovali v tomto roku do mostov Váhovce a Pustý hrad. NDS dodala, že na moste Pustý hrad sa za šesť mesiacov vymenili zvodidlá, zábradlia, protidotyková ochrana nad železničnou traťou, rímsy, odvodňovače, vozovkové vrstvy a samotná izolácia mosta.



Na moste Váhovce na R1 väčšina prác prebiehala vo vnútri mosta a nebola viditeľná pre motoristov. Počas rekonštrukcie vymenili izoláciu mostu, položili viac než 2000 ton spádového betónu, zrealizovali rekonštrukciu vozovky, osadili nové rímsy, zábradlie, zvodidlový systém a odvodňovače. Most dostal aj nový gumokovový mostný záver.



Diaľničiari venovali pozornosť aj zlepšovaniu stavu bratislavského mosta Lanfranconi. Išlo predovšetkým o výmenu osvetlenia, zábradlia, ale taktiež o prekrytie zrkadiel, výmenu protidotykových zábran a osvetlenia parkovacích plôch pod mostom.



Samotná kontrola stavu mostov prebieha pravidelne. "Minimálne raz v roku sa realizujú bežné prehliadky mostov. Pri bežných prehliadkach ide najmä o vizuálnu kontrolu, ktorou sa zisťuje, či na moste nie sú viditeľné trhliny, priehlbiny alebo voľným okom rozpoznateľné poruchy," objasnil Droppa s tým, že hlavné prehliadky sú podrobnejšie a prehliadajú sa pri nich aj ťažšie prístupné miesta.