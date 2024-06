V tomto roku plánujú opraviť 94 km ciest po celom Slovensku

Bratislava 3. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje v tomto roku opraviť 94 kilometrov (km) ciest vo svojej správe v rámci celého Slovenska. Zvýšiť tempo chce aj pri opravách mostov. NDS o tom informovala v pondelok.



"Tento rok sme zvýšili nielen tempo, ale aj objem opráv slovenských diaľnic a rýchlostných ciest. Pretože každý jeden obnovený kilometer predstavuje investíciu do kvalitnejšej a pohodlnejšej každodennej dopravy ľudí na Slovensku," uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.



Diaľničná spoločnosť plánuje do konca tohto roka opraviť 43 km vozoviek na západnom, 31 km na východnom a takmer 20 km ciest na strednom Slovensku. Opravovať budú úseky diaľnic, rýchlostných ciest i ciest prvej triedy.



Na západnom Slovensku sú v pláne opravy úsekov na malackej D2, trnavskej D1 a galantskej R1. Diaľničiari plánujú opraviť aj poškodené povrchy pri hraničných priechodoch Jarovce, Čunovo a Brodské. Na východnom a strednom Slovensku plánujú obnoviť úseky košickej rýchlostnej cesty R4 či na komunikácii I/16. Nová vozovka pribudne pri Liptovskom Mikuláši aj vo Zvolene.



"Pri prácach na cestách je však nevyhnutná aj spolupráca motoristov. Opravujeme jednotlivé úseky práve pre ich bezpečnejšiu jazdu. Len vďaka pozornosti a dbaniu na predpisy motoristov môžeme pracovať bezpečne," priblížil Droppa.



Popri opravách ciest sa NDS pustila aj do komplexných opráv dvoch mostov s nadregionálnym významom. Pracuje sa na moste D1/R1 pri Trnave a rovnako na moste Pustý Hrad pri Zvolene.