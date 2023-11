NDS v tomto roku predala takmer 4,3 milióna kusov diaľničných známok

Bratislava 24. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) predala v tomto roku takmer 4,3 milióna kusov diaľničných známok v hodnote približne 94 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Od januára do októbra 2023 tak NDS predala o šesť percent viac známok ako za rovnaké obdobie minulého roka, výber úhrady za diaľničné známky vrástol o viac než pätinu. Informovala o tom hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková s tým, že NDS bude v polovici decembra spúšťať predpredaj diaľničných známok na budúci rok.



"Najobľúbenejším druhom známky bola desaťdňová, tvorila 59 % na celkovom predaji. NDS získala predajom tohto druhu známky viac než 25 miliónov eur. Pri známke s najkratšou platnosťou evidujeme aj najvyšší nárast," uviedla Žgravčáková s tým, že jej predaj vzrástol medziročne o 13 %. Táto známka platí desať dní odo dňa zakúpenia alebo zvoleného dátumu a stojí 12 eur.



Druhou najobľúbenejšou diaľničnou známkou za desať mesiacov tohto roka bola 365-dňová známka, ktorá v tomto roku tvorila 23 % na celkovom predaji. Predalo sa 965.000 kusov tohto druhu známky a príjem z predaja bol 48 miliónov eur. Táto známka platí 365 dní od jej zakúpenia alebo od zvoleného dátumu a stojí 60 eur.



Predajom 30-dňovej diaľničnej známky NDS v tomto roku zarobila približne 7,4 milióna eur. Mesačnej známky sa od januára do októbra predalo 521.000 kusov. Táto známka platí 30 dní od jej zakúpenia alebo zadaného dátumu a motoristi za ňu zaplatia 17 eur.



NDS motoristom ponúka aj ročnú diaľničnú známku s presne danou platnosťou od 1. januára daného roka (alebo od zakúpenia) do 31. januára nasledujúceho roka. Tohto typu známky sa predalo 265.000 kusov za celkových 13 miliónov eur.



Diaľničná spoločnosť sa pripravuje aj na spustenie predpredaja diaľničných známok na rok 2024. Predpredaj plánujú spustiť v polovici decembra a podľa NDS ho využívajú motoristi najmä pri kúpe ročnej elektronickej diaľničnej známky.



"Zaostávať však zrejme nebude ani predaj ostatných typov diaľničných známok, pretože vlani v decembri sa predali diaľničné známky v hodnote 7,4 milióna eur. Spolu s januárom (16 miliónov eur v tomto roku) a februárom (10 miliónov eur) a letnou sezónou patrí december medzi najsilnejšie mesiace v množstve predaných diaľničných známok," uzavrela NDS.