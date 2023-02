NDS: V tuneli Čebrať prerazili druhú, severnú rúru

Bratislava 14. februára (TASR) - Tunel Čebrať, ktorý je súčasťou stavby diaľnice D1 Hubová - Ivachnová, dosiahol ďalší míľnik, a to prerazenie druhej, severnej rúry. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



Z hľadiska postupu prác podľa nej ide o dôležitý moment, keď každá tunelová rúra bude mať zabezpečený samostatný prístup z obidvoch portálov tunela, čím sa dosiahne zvýšená obsluha jednotlivých pracovísk v tuneli. To v konečnom dôsledku prinesie urýchlenie prác najmä pri betonáži sekundárneho ostenia.



Priblížila, že v súčasnosti sa už naplno rozbehli práce na betonáži sekundárneho ostenia v obidvoch tunelových rúrach. Po dokončení sa budú realizovať hĺbené časti tunela, portálové objekty, chodníky, odvodnenie a samotná vozovka tunela.



Spresnila, že z 3,6-kilometrového tunela sa odťažilo takmer 380.000 kubických metrov zeminy. Tunel je navrhnutý na rýchlosť 100 kilometrov za hodinu. Po dokončení bude tunel súčasťou takmer 15-kilometrového diaľničného úseku, ktorý je súčasťou prepojenia západnej a východnej metropoly Slovenska diaľnicou D1. Tunel bude tvoriť obchvat mesta Ružomberok.



Dodala, že tunel cez vrch Čebrať bude mať dve jednosmerné tunelové rúry, v každej z nich budú dva jazdné pruhy so šírkou 3,5 metra. Súčasťou budú aj núdzové chodníky lemujúce obe strany každej z rúr v šírke jedného metra. Výška tunela bude 4,8 metra, nad chodníkmi 2,2 metra. Dve rúry budú spájať priečne prepojenia, ktorých bude celkovo 14. NDS podľa štúdií očakáva v tuneli dopravnú intenzitu na úrovni približne 20.000 áut denne, z toho pätinu by mala tvoriť nákladná doprava.