NDS vlani predala takmer 5,5 milióna elektronických diaľničných známok

Bratislava 27. januára (TASR) - Minulý rok predala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) takmer 5,5 milióna elektronických diaľničných známok. Motoristi si kúpili 70 % všetkých známok cez online kanály spoločnosti. Predaj známok prostredníctvom obchodných miest klesol o štyri percentá a približne tretina predaja naďalej ostáva v kamenných predajniach. V pondelok o tom informovala NDS.



"Od januára 2024 sme prevzali celý systém predaja elektronických diaľničných známok od dovtedajšieho dodávateľa. Za rok prevádzkovania sme zaviedli viacero zmien. Príkladom je predĺženie lehoty začiatku platnosti diaľničnej známky z pôvodných 13 dní na 60. V zmenách v prospech užívateľov chceme pokračovať aj naďalej," povedal riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií NDS Peter Braška.



Najčastejšie využívali vlani motoristi online predajné kanály spoločnosti, a to webovú stránku www.eznamka.sk a mobilnú aplikáciu eznamka. Pri nákupe cez mobilnú aplikáciu stúpol medziročne predaj známok o tri percentá a pri webovej stránke o 23 %. V prípade kamenných predajní využívali ľudia informačno-predajné miesta NDS na hraničných priechodoch, pričom najviac známok bolo zakúpených v predajniach v Brodskom, Jarovciach a Čunove.



"Elektronickú diaľničnú známku si kupujú motoristi, ktorí chcú využívať spoplatnené úseky diaľnic. Známku sa odporúča zakúpiť ešte predtým, ako motorista využije niektorý zo spoplatnených úsekov. Vyhne sa tak zbytočnej pokute. Na kúpu novej diaľničnej známky by mali obzvlášť myslieť motoristi, ktorí si vlani kúpili takzvanú ročnú diaľničnú známku s platnosťou do 31. 1. 2025," upozornila NDS s tým, že pokiaľ chcú využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest aj naďalej, tak si musia od 1. februára tohto roka kúpiť novú diaľničnú známku. Ročnú známku však spoločnosť už neponúka, alternatívou je však 365-dňová známka.



Výnosy z predaja diaľničných známok využíva spoločnosť aj na financovanie opráv mostov a ciest. Minulý rok bolo opravených 150 kilometrov vozoviek a 32 mostov.