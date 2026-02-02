< sekcia Ekonomika
NDS vlani predala takmer 6 miliónov diaľničných známok
Štandardne bola najobľúbenejšou známkou medzi motoristami 10-dňová, ktorej sa predalo 2,5 milióna kusov.
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v minulom roku predala takmer šesť miliónov diaľničných známok, čo je medziročne viac o 8,6 %. Štandardne bola najobľúbenejšou známkou medzi motoristami 10-dňová, ktorej sa predalo 2,5 milióna kusov. Informovali o tom v pondelok z mediálnej komunikácie NDS.
Predaj 1-dňovej známky dosiahol 1,5 milióna kusov, 365-dňovú známku si kúpilo 1,2 milióna a 30-dňovú 600.000 motoristov. Najviac diaľničných známok sa predalo v letných mesiacoch júl a august, dokopy takmer 1,5 milióna kusov.
„Diaľničné známky si v najväčšej miere kupovali domáci motoristi, ktorí tvorili takmer polovicu všetkých nákupov. Takmer milión diaľničných známok si zakúpili českí motoristi, pričom výnos z ich nákupov medziročne vzrástol o šesť percent,“ priblížili diaľničiari. Medziročne narástol výnos z predaja diaľničných známok aj rakúskym (o 13 %) a rumunským (o 10 %) motoristom.
K rastúcemu záujmu o diaľničné známky podľa NDS prispelo aj rozšírenie diaľničnej siete. V minulom roku pribudli štyri nové diaľničné úseky v dĺžke vyše 42 kilometrov.
NDS opäť upozornila, že jediné oficiálne online kanály, ktoré slúžia na predaj diaľničnej známky, sú web www.eznamka.sk alebo aplikácia eZnamka. „Motoristi si taktiež môžu zakúpiť diaľničnú známku aj na čerpacích staniciach alebo informačno-predajných miestach na diaľničných hraničných priechodoch,“ dodala spoločnosť.
Predaj 1-dňovej známky dosiahol 1,5 milióna kusov, 365-dňovú známku si kúpilo 1,2 milióna a 30-dňovú 600.000 motoristov. Najviac diaľničných známok sa predalo v letných mesiacoch júl a august, dokopy takmer 1,5 milióna kusov.
„Diaľničné známky si v najväčšej miere kupovali domáci motoristi, ktorí tvorili takmer polovicu všetkých nákupov. Takmer milión diaľničných známok si zakúpili českí motoristi, pričom výnos z ich nákupov medziročne vzrástol o šesť percent,“ priblížili diaľničiari. Medziročne narástol výnos z predaja diaľničných známok aj rakúskym (o 13 %) a rumunským (o 10 %) motoristom.
K rastúcemu záujmu o diaľničné známky podľa NDS prispelo aj rozšírenie diaľničnej siete. V minulom roku pribudli štyri nové diaľničné úseky v dĺžke vyše 42 kilometrov.
NDS opäť upozornila, že jediné oficiálne online kanály, ktoré slúžia na predaj diaľničnej známky, sú web www.eznamka.sk alebo aplikácia eZnamka. „Motoristi si taktiež môžu zakúpiť diaľničnú známku aj na čerpacích staniciach alebo informačno-predajných miestach na diaľničných hraničných priechodoch,“ dodala spoločnosť.