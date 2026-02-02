Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. február 2026Meniny má Erika a Erik
< sekcia Ekonomika

NDS vlani predala takmer 6 miliónov diaľničných známok

.
Na snímke úsek R2 Kriváň - Mýtna 20. novembra 2025. Foto: TASR - Ján Krošlák

Štandardne bola najobľúbenejšou známkou medzi motoristami 10-dňová, ktorej sa predalo 2,5 milióna kusov.

Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v minulom roku predala takmer šesť miliónov diaľničných známok, čo je medziročne viac o 8,6 %. Štandardne bola najobľúbenejšou známkou medzi motoristami 10-dňová, ktorej sa predalo 2,5 milióna kusov. Informovali o tom v pondelok z mediálnej komunikácie NDS.

Predaj 1-dňovej známky dosiahol 1,5 milióna kusov, 365-dňovú známku si kúpilo 1,2 milióna a 30-dňovú 600.000 motoristov. Najviac diaľničných známok sa predalo v letných mesiacoch júl a august, dokopy takmer 1,5 milióna kusov.

Diaľničné známky si v najväčšej miere kupovali domáci motoristi, ktorí tvorili takmer polovicu všetkých nákupov. Takmer milión diaľničných známok si zakúpili českí motoristi, pričom výnos z ich nákupov medziročne vzrástol o šesť percent,“ priblížili diaľničiari. Medziročne narástol výnos z predaja diaľničných známok aj rakúskym (o 13 %) a rumunským (o 10 %) motoristom.

K rastúcemu záujmu o diaľničné známky podľa NDS prispelo aj rozšírenie diaľničnej siete. V minulom roku pribudli štyri nové diaľničné úseky v dĺžke vyše 42 kilometrov.

NDS opäť upozornila, že jediné oficiálne online kanály, ktoré slúžia na predaj diaľničnej známky, sú web www.eznamka.sk alebo aplikácia eZnamka. „Motoristi si taktiež môžu zakúpiť diaľničnú známku aj na čerpacích staniciach alebo informačno-predajných miestach na diaľničných hraničných priechodoch,“ dodala spoločnosť.
.

Neprehliadnite

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov

GLOSUJEME: Keď muž dostane vážnu chorobu - soplík

OTESTUJTE SA: Ste expert na slovenské mestá a pamiatky?

Premiér R. Fico prijal rezignáciu svojho poradcu M. Lajčáka