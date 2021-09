NDS vníma zdražovanie materiálov, má požiadavky za 40 mil. eur

Bratislava 25. septembra (TASR) – Zdražovanie stavebných materiálov sa dotýka aj Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Z dôvodu rastúcich cien má zo stavieb na stole požiadavky na úrovni 40 miliónov eur. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



Skonštatovala, že NDS vníma tému zvyšujúcich sa cien stavebných materiálov a ďalších vstupných nákladov jednotlivých zmluvných zhotoviteľov. "V spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR hľadáme riešenia tejto situácie. Aktuálne máme na stole požiadavky na úrovni zhruba 40 miliónov eur z dôvodu navýšenia cien vstupných materiálov, dá sa povedať zo všetkých stavieb," priblížila Žgravčáková.



NDS podľa jej slov situáciu pozorne sleduje a vyhodnocuje, aby vedeli prijať korektné a zodpovedné riešenia, ktoré umožňujú existujúce zmluvné vzťahy. "NDS musí zanalyzovať, akým spôsobom by sa jednotlivé navyšovania preukazovali a či by možné riešenia boli v súlade s podmienkami verejného obstarávania," dodala.