NDS vyhlási súťaž na opravu mosta pod Pustým hradom vo Zvolene

Zvolen 10. januára (TASR) – Verejné obstarávanie na realizáciu opravy mosta pod Pustým hradom vo Zvolene zverejnila v týchto dňoch Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Odhadovaná hodnota zákazky je 3,84 milióna eur.



Cena ale nie je jediným kritériom výberu, tvorí 60 % ich váhy, 30 % kritérií tvorí čas zhotovenia, ktorý by nemal byť dlhší ako 28 týždňov. Zvyšok váhy kritérií tvoria zriadené pracovné miesta a vlastníctvo systému manažérskej kvality.



"Predmetom obstarávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác za účelom opravy mosta Pustý Hrad, Zvolen, pričom stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok, noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky," uvádza sa v opise obstarávania.



Práce sa budú realizovať za čiastočnej uzávierky po poloviciach v jednom jazdnom pruhu v úseku mosta. Dočasné dopravné značenie bude zabezpečené verejným obstarávateľom. Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni (aj počas víkendov a štátnych sviatkov) 24 hodín denne.



Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je stanovená do 8. februára 2023 do 10.00 h. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v ten istý deň o 13.00 h.