NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Pôvodný tender vyhlásila NDS v auguste 2024, ale v decembri predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) nariadil jeho zrušenie.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila nové verejné obstarávanie na chýbajúci úsek diaľnice D1 Turany - Hubová. Súťažné podklady boli zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 1,573 miliardy eur.
Ako na minulotýždňovej tlačovej konferencii avizoval minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), v novom tendri bola vypustená sporná podmienka účasti vytýkaná ÚVO a zároveň sú jeho účastníci oboznámení so skutočnosťou, že ak v prípade pôvodného tendra súd rozhodne v prospech NDS, nové verejné obstarávanie bude zrušené.
Verejné obstarávanie sa realizuje formou užšej súťaže, pričom predpokladaná hodnota zákazky je 1.573.099.322 eur. Užšia súťaž má dve fázy, pričom v prvej predkladajú záujemcovia žiadosti o účasť v tendri. Lehota na predkladanie žiadostí je stanovená do 4. mája 2026. V druhej fáze obstarávateľ pošle výzvu na predkladanie ponúk vybraným záujemcom spĺňajúcim podmienky účasti.
Úsek D1 Turany - Hubová bude mať dĺžku 13,5 kilometra a súčasťou budú dva nové tunely Havran (2,9 km) a Korbeľka (5,9 km). Okrem toho sa tu postaví 11 mostov, dve križovatky a aj jedno nové stredisko správy a údržby.
