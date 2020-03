NDS vyhlásila súťaž na dokumentáciu k dvom úsekom R3 na Orave

Bratislava 1. marca (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) hľadá firmu, ktorá zabezpečí dokumentáciu pre stavby rýchlostnej cesty R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová. Cenu odhaduje na 6,2 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.



Zákazka zahŕňa vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie, projekčný podklad k oznámeniu o navrhovanej zmene činnosti, dokumentácie na ponuku, výkon autorského dozoru a dodatok stavebného zámeru pre stavby dvoch úsekov R3 v dĺžke približne 13,2 kilometra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena, zákazka pritom nebude spolufinancovaná z eurofondov. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť v tendri je do 7. apríla 2020.



Diaľničiari rovnako vyhlásili súťaž na dokumentáciu pre stavbu diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica. Konkrétne ide o dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby, dodatok stavebného zámeru, dokumentáciu na ponuku, výkon autorského dozoru a výkon koordinátora dokumentácie pre túto stavbu. Hodnotu zákazky NDS odhaduje na 3,8 milióna eur bez DPH. Zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov a kritériom výberu je cena. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť v súťaži do 2. apríla 2020.