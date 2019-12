NDS vyhlásila súťaž na úsek s tunelom Soroška

Bratislava 27. decembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) vyhlásila súťaž na zhotoviteľa úseku R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška. Taktiež podpísala zmluvu so zhotoviteľom prvej etapy križovania D4/D1. Informovala o tom v piatok hovorkyňa NDS Michaela Michalová.



Nový úsek podľa nej motoristom uľahčí cestu na kritickom bode južnej trasy s horským priechodom Soroška, ktorý býva problematický predovšetkým v zimnom období. Okrem komfortu cestovania sa vybudovaním nového úseku zvýši aj bezpečnosť motoristickej verejnosti. Predpokladaná hodnota zákazky je 243,15 milióna eur bez DPH. Podpis zmluvy so zhotoviteľom sa predpokladá koncom roka 2020. Lehota výstavby je 1825 dní.



Úsek R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou bude mať podľa Michalovej dĺžku 14.100 metrov (m) a NDS ho vybuduje v polovičnom profile. Jeho súčasťou bude tunel Soroška s dĺžkou 4248,3 m; 12 mostných objektov a dve križovatky Rožňava a Jablonov nad Turňou.



Spresnila, že nová rýchlostná cesta bude umiestnená v Košickom samosprávnom kraji, v okrese Rožňava. Po uvedení do prevádzky bude samostatným úsekom, na ktorý sa v budúcnosti napoja úseky R2 Gombasek – Rožňava zo západnej strany a Jablonov nad Turňou – Včeláre z východnej strany.



Michalová doplnila, že NDS podpísala tiež zmluvu so zhotoviteľom stavebných prác mostného objektu, ktorý povedie existujúcu diaľnicu D1 ponad budovaný nultý bratislavský obchvat D4. Ide o prvú etapu budovania križovatky D4/D1, ktorá umožní koncesionárovi plynule pokračovať vo výstavbe bratislavského obchvatu.



Víťazom súťaže, ktorú NDS vypísala v marci 2019, sa podľa Michalovej stala spoločnosť Doprastav, a. s., ktorá stavbu vybuduje za 5.695.062 eur. S výstavbou sa začne v januári 2020.



Dodala, že výstavba sa bude realizovať počas plnej prevádzky D1, dvakrát počas leta 2020 príde ku krátkodobým obmedzeniam, keď bude doprava na D1 vedená v rozsahu dva plus dva pruhy. S výnimkou týchto dvoch krátkodobých obmedzení zostane doprava na vjazde a výjazde z Bratislavy zachovaná v aktuálnom stave tri plus tri pruhy.



Skutočnosť, že ide o priestorovo a časovo dve nadväzujúce samostatné stavby dvoch investorov (NDS a Koncesionár D4/R7), kladie podľa Michalovej vysoké nároky na koordináciu postupu prác.