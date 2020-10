NDS vyhlásila súťaže na ochranu a monitoring D1 s tunelom Višňové

Bratislava 25. októbra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chce zabezpečiť fyzickú ochranu úseku D1 s tunelom Višňové počas prerušenia stavebných prác. Zároveň plánuje zaistiť pre úsek geotechnický monitoring. Obe zákazky by podľa odhadov NDS mali stáť spolu viac ako 2,5 milióna eur. Vyplýva to z oznámení o vyhlásení súťaže, ktoré boli zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.



Jedna zo súťaží zahŕňa geotechnický monitoring pre úsek rozostavanej diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, na ktorom sú momentálne pozastavené stavebné práce. "Geotechnický a geodetický monitoring je nutné vykonávať z dôvodu sledovania a monitorovania vytekajúcich vôd v tuneli Višňové," priblížila pre TASR vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS Eva Žgravčáková. Diaľničiari odhadujú hodnotu zákazky na 2,1 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť v tendri do 16. novembra.



NDS zároveň hľadá firmu na bezpečnostné a ochranné práce. Zabezpečiť chce fyzickú ochranu trasy a tunela počas prerušenia stavebných prác pre stavbu úseku D1 s tunelom Višňové. Odhadovaná cena predstavuje takmer 400.000 eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť v súťaži je do 13. novembra.



Bezpečnostné a ochranné práce budú vykonávané nepretržite, v rozsahu 24 hodín denne, sedem dní v týždni, aj počas sviatkov. "Poskytovateľ uvedených prác bude mať za úlohu zabezpečiť evidenciu osôb a vozidiel vstupujúcich a vychádzajúcich do a z objektu, vykonávať fyzickú kontrolu uskladneného materiálu, kontrolovať prípadné poškodenie oplotenia okolo skladu materiálu, prípadne nákladných strojov a zariadení, takisto počas dňa aj v noci sledovať online obrazy z kamerového systému," priblížila pre TASR Žgravčáková.



Bezpečnostné a ochranné práce budú zabezpečené v oblasti západného a východného portálu tunela Višňové a vstupov do tunela, na trase úseku D1 v zóne skladiska materiálu a v zóne strediska údržby a križovatky Lietavská Lúčka. "Prítomnosť strážnej služby je nevyhnutná z dôvodu, aby na stavbe nedošlo k vstupu nepovolaných osôb a nebol odcudzený majetok," zdôraznila Žgravčáková.



Zároveň podotkla, že platnosť doterajšej zmluvy na zabezpečenie fyzickej ochrany trasy a tunela skončí v decembri tohto roka a je potrebné zabezpečiť plynulé stráženie na ďalšie obdobie. Upozornila tiež, že uzatvorením novej zmluvy vstúpi do platnosti aj výslovná dohoda zmluvných strán, že zmluva automaticky zaniká dňom prevzatia staveniska budúcim novým zhotoviteľom stavby D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala.



Žgravčáková súčasne pre TASR uviedla, že predchádzajúci zhotoviteľ nedostatočne zabezpečil ochranu rozostavaných objektov, nevykonal bezpečnostné a ochranné práce, ku ktorým sa zaviazal v dohode o ukončení zmluvy. Podotkla, že NDS neustále vykonáva obhliadky a podrobne analyzuje stav, aby sa tak zabránilo znehodnoteniu stavebných objektov.



"Analyzujeme aj stav sekundárneho ostenia v tuneli Višňové, na ktorom evidujeme nedostatky a je povinný ich odstrániť predchádzajúci zhotoviteľ úseku. Sekundárne ostenie tunela vykazuje znaky nedodržania viacerých parametrov, napríklad nedodržanie projektovanej hrúbky betónu," dodala s tým, že ak tieto nedostatky zhotoviteľ neodstráni, NDS si uplatní právo čerpať finančné prostriedky z bankovej zábezpeky zhotoviteľa.