< sekcia Ekonomika
Vyhlásili tender na výstavbu križovatky pri Bánovciach nad Bebravou
Nová križovatka zlepší dopravnú situáciu v meste.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 16. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila vo štvrtok verejné obstarávanie na výstavbu križovatky R2 Bánovce - východ. Predpokladanú hodnotu zákazky určila na takmer päť miliónov eur. Nová križovatka zlepší dopravnú situáciu v meste, no predovšetkým zásadným spôsobom odbremení Bánovce nad Bebravou od tranzitnej dopravy, informovala TASR mediálna komunikácia NDS.
„Mimoúrovňová križovatka významným spôsobom pomôže najmä obyvateľom Bánoviec nad Bebravou, ktorí ustavične čelia dopravnej záťaži, hluku i smogu z dopravy. Miestna cesta prvej triedy je už na hranici svojich kapacitných možností, preto si región žiada dopravnú alternatívu,“ ozrejmili diaľničiari.
V rámci križovatky vybraný zhotoviteľ podľa nich postaví odbočovaciu a pripájaciu vetvu, ktorými sa doprava napojí na existujúci úsek R2 Ruskovce - Pravotice, a vďaka tomu bude možné presmerovať tranzitnú dopravu mimo intravilánu mesta Bánovce nad Bebravou priamo na rýchlostnú cestu R2.
„Nová križovatka prinesie nielen zlepšenie podmienok pre tranzitnú dopravu, ale odbremení Bánovčanov od zvýšeného hluku a smogu z dopravy,“ uzavrel riaditeľ úseku prípravy a člen predstavenstva NDS Tomáš Mateička.
Prvý úsek rýchlostnej cesty R2 v Trenčianskom kraji Ruskovce - Pravotice, ktorý tvorí obchvat Bánoviec nad Bebravou, je postavený v polovičnom profile, do užívania verejnosti ho odovzdali v októbri 2016. Má dĺžku desať kilometrov a nachádza sa na ňom 13 mostov. Výstavbu NDS spolufinancovala z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu.
„Mimoúrovňová križovatka významným spôsobom pomôže najmä obyvateľom Bánoviec nad Bebravou, ktorí ustavične čelia dopravnej záťaži, hluku i smogu z dopravy. Miestna cesta prvej triedy je už na hranici svojich kapacitných možností, preto si región žiada dopravnú alternatívu,“ ozrejmili diaľničiari.
V rámci križovatky vybraný zhotoviteľ podľa nich postaví odbočovaciu a pripájaciu vetvu, ktorými sa doprava napojí na existujúci úsek R2 Ruskovce - Pravotice, a vďaka tomu bude možné presmerovať tranzitnú dopravu mimo intravilánu mesta Bánovce nad Bebravou priamo na rýchlostnú cestu R2.
„Nová križovatka prinesie nielen zlepšenie podmienok pre tranzitnú dopravu, ale odbremení Bánovčanov od zvýšeného hluku a smogu z dopravy,“ uzavrel riaditeľ úseku prípravy a člen predstavenstva NDS Tomáš Mateička.
Prvý úsek rýchlostnej cesty R2 v Trenčianskom kraji Ruskovce - Pravotice, ktorý tvorí obchvat Bánoviec nad Bebravou, je postavený v polovičnom profile, do užívania verejnosti ho odovzdali v októbri 2016. Má dĺžku desať kilometrov a nachádza sa na ňom 13 mostov. Výstavbu NDS spolufinancovala z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu.