NDS vyhlásila tender za 6,3 mil. eur na opravy ciest na východe SR

Košice/Prešov 23. februára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila verejné obstarávanie (VO) na opravy ciest v Košickom a Prešovskom kraji. Ide o rámcovú dohodu na štyri roky, odhadovaná hodnota zákazky je vo výške 6,3 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Predmetom zákazky sú opravy vozoviek v správe Strediska správy a údržby rýchlostných ciest (SSÚR) 4 Košice (veľkoplošné a lokálne) a opravy vozovky rýchlostnej cesty R4 v správe SSÚR 11 Prešov (veľkoplošné) výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí a liatym asfaltom," uvádza sa v oznámení. Cieľom je zlepšiť prevádzkovú spôsobilosť krytu a predĺžiť životnosť vozoviek.



Zákazka sa týka diaľnice Budimír - Bidovce, ciest prvej triedy I/16 Šaca - Košice križovatka Prešovská/Sečovská, Hrhov - Mokrance, Brzotín - obchvat, ďalej I/17 križovatka Valaliky - Košice most VSS, I/20 Budimír križovatka s cestou I/19, areálu SSÚR 4 Košice, ako aj rýchlostných ciest Košice - Milhosť, privádzač Rozhanovce a obchvat Svidníka.



Podľa predpokladov by ročne malo prejsť opravou 122.500 štvorcových metrov.