Vypísali súťaž na dodanie štúdie cesty R1 Most pri Bratislave-Vlčkovce

Bratislava 7. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila súťaž na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti výstavby rýchlostnej cesty R1 z Mosta pri Bratislave do Vlčkoviec. Podľa skorších vyjadrení ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) by takáto cesta odľahčila premávku na diaľnici D1 v úseku Trnava - Bratislava. Predpokladaná cena za vypracovanie štúdie by mala byť maximálne 727.000 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku verejného obstarávania.



Štúdia by mala na základe aktualizovaných údajov dopravného modelu a analýzy výnosov a nákladov vyhľadať a posúdiť rôzne varianty vedenia trasy a odporučiť technicky, ekonomicky, dopravne a environmentálne najvhodnejší variant výstavby nového úseku rýchlostnej cesty. Zároveň má identifikovať problémy súčasného i výhľadového stavu z hľadiska kapacity cestnej siete, bezpečnosti premávky či vplyvu na životné prostredie.



Firmy musia svoje ponuky doručiť do 25. augusta, pričom jediným kritériom je cena. Ponúknutá cena musí byť platná po dobu jedného roka a vlastná doba na vyhotovenie zákazky je stanovená na 420 dní.