NDS: Vysoké teploty vplývajú na stav ciest, patroly ich kontrolujú

Bratislava 1. augusta (TASR) - Vysoké teploty môžu mať vplyv aj na stav diaľnic a rýchlostných ciest. Stav vozovky kontrolujú vozidlá Diaľničnej patroly minimálne štyrikrát za deň. Ak sa na komunikácii vytvorí deformácia na lokálnej úrovni, Národná diaľničná spoločnosť (NDS) operatívne pristupuje k oprave. V utorok o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



"Kontrola prebieha aj zo strany regionálnych stredísk správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest. Pokiaľ zistia nerovnosti, označia ich a v čo najskoršom čase zabezpečia opravu," priblížila Žgravčáková s tým, že podľa toho, o akú ide nedokonalosť, sa pristúpi k zmierneniu nerovnosti, teda k frézovaniu.



NDS upozorňuje, že motoristi by počas horúčav nemali preceňovať svoje schopnosti. Nemali by tiež zabúdať na dostatok tekutín. Je potrebné ale myslieť aj na bezpečnosť cestárov.



"NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne," uviedla Žgravčáková. Najčastejším dôvodom nehôd je podľa NDS práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.