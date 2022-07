NDS: Výstavba košickej R2 napreduje, na stavbe je 100 pracovníkov

Košice 25. júla (TASR) – Výstavba juhovýchodného košického obchvatu napreduje, aktuálne realizujú prekládku inžinierskych sietí a pripravujú sa na výstavbu mostov. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková s tým, že na stavbe sa denne nachádza zhruba stovka pracovníkov.



"Na stavbe R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek prebiehajú práce na prekládkach inžinierskych sietí. Takisto realizujeme sanačné opatrenia na podloží. Ešte v lete sa plánujeme pustiť do realizácie skúšobných pilót, čo je jedným z prvých krokov k vzniku mostných objektov," spresnila s tým, že v danom úseku ich má byť 13 s celkovou dĺžkou viac ako 1,4 kilometra.



Ako vysvetlila, skúšobné pilóty využívajú na overenie výpočtových predpokladov v projektovej dokumentácii. Odskúšajú na nich únosnosť pilóty a podľa nameraných hodnôt projektant buď potvrdí realizáciu všetkých pilót alebo upraví ich rozmery tak, aby v konečnom dôsledku spĺňali požadované únosnosti.



Výstavba viac ako 14 kilometrov dlhej košickej R2 sa začala v marci. Prepojiť má diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4. Uvedený úsek bude zároveň súčasťou medzinárodného koridoru Via Carpatia. Výstavba košického obchvatu bude stáť približne 132 miliónov eur, financovanie je zabezpečené z prostriedkov Európskej únie. Motoristom by mal slúžiť od roku 2025.