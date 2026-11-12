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NDS vyzýva dopravcov na preregistráciu do nového mýtneho systému
Od 1. januára 2027 totiž prevezme správu mýtneho systému na Slovensku do vlastnej réžie a SkyToll ukončí poskytovanie komplexnej služby elektronického výberu mýta.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Dopravcovia využívajúci palubné jednotky spoločnosti SkyToll sa budú môcť od decembra preregistrovať do nového mýtneho systému. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ich vyzýva, aby zmenu neodkladali na poslednú chvíľu. Od 1. januára 2027 totiž prevezme správu mýtneho systému na Slovensku do vlastnej réžie a SkyToll ukončí poskytovanie komplexnej služby elektronického výberu mýta. Vo štvrtok o tom informovala NDS.
Preregistráciu bude možné vykonať počas decembra na webovej stránke www.emyto.sk. Dopravcovia, ktorí ju absolvujú v predstihu, budú mať od začiatku roka k dispozícii palubnú jednotku nového domáceho poskytovateľa Czechtoll. Vyhnú sa tak čakaniu na jej vydanie na výdajných miestach či hraničných priechodoch v prvých januárových dňoch.
„Už dnes chceme apelovať na dopravcov, aby si nenechali zmenu na poslednú chvíľu. Dopravcovia s palubnou jednotkou SkyToll, ktorí sa v predstihu preregistrujú, nebudú v prvých dňoch nového roka musieť čakať na novú palubnú jednotku,“ upozornil člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška.
Nové palubné jednotky Czechtoll začnú fungovať 1. januára 2027. Dovtedy budú dopravcovia naďalej využívať zariadenia svojho súčasného poskytovateľa mýtnych služieb.
Zmena správcu sa nedotkne dopravcov, ktorí využívajú služby európskych poskytovateľov mýtnych služieb, ako sú Eurowag, Telepass či Toll4Europe. Ich palubné jednotky zostanú plne funkčné a nebudú sa musieť preregistrovať ani vykonať iné úkony. Informácie o možnostiach využívania služieb európskych poskytovateľov sú dostupné na stránke www.mytobezhranic.sk.
NDS deklaruje, že je technicky aj personálne pripravená prevziať správu mýta od začiatku roka 2027. Zmena má podľa spoločnosti znížiť nákladovosť výberu mýta a umožniť smerovať viac financií do výstavby slovenských diaľnic a rýchlostných ciest.
Preregistráciu bude možné vykonať počas decembra na webovej stránke www.emyto.sk. Dopravcovia, ktorí ju absolvujú v predstihu, budú mať od začiatku roka k dispozícii palubnú jednotku nového domáceho poskytovateľa Czechtoll. Vyhnú sa tak čakaniu na jej vydanie na výdajných miestach či hraničných priechodoch v prvých januárových dňoch.
„Už dnes chceme apelovať na dopravcov, aby si nenechali zmenu na poslednú chvíľu. Dopravcovia s palubnou jednotkou SkyToll, ktorí sa v predstihu preregistrujú, nebudú v prvých dňoch nového roka musieť čakať na novú palubnú jednotku,“ upozornil člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška.
Nové palubné jednotky Czechtoll začnú fungovať 1. januára 2027. Dovtedy budú dopravcovia naďalej využívať zariadenia svojho súčasného poskytovateľa mýtnych služieb.
Zmena správcu sa nedotkne dopravcov, ktorí využívajú služby európskych poskytovateľov mýtnych služieb, ako sú Eurowag, Telepass či Toll4Europe. Ich palubné jednotky zostanú plne funkčné a nebudú sa musieť preregistrovať ani vykonať iné úkony. Informácie o možnostiach využívania služieb európskych poskytovateľov sú dostupné na stránke www.mytobezhranic.sk.
NDS deklaruje, že je technicky aj personálne pripravená prevziať správu mýta od začiatku roka 2027. Zmena má podľa spoločnosti znížiť nákladovosť výberu mýta a umožniť smerovať viac financií do výstavby slovenských diaľnic a rýchlostných ciest.