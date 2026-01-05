< sekcia Ekonomika
NDS: Z miest ubudli tisícky kamiónov denne, pomohli tomu obchvaty
V lete uplynulého roka diaľničiari sprejazdnili obchvat Tvrdošína na R3. Vďaka novej rýchlostnej ceste je mesto ľahšie o 1000 kamiónov denne, čo výrazne uľavilo mestskej infraštruktúre.
Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v roku 2025 odovzdala motoristom niekoľko úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Väčšinu z toho tvorili mestské obchvaty, ktoré významne pomohli odbremeniť mestá od tranzitnej nákladnej dopravy. Nové diaľničné ťahy priniesli miestnym obyvateľom čistejší vzduch, menej hluku a pokojnejšiu premávku v intraviláne, informovala v pondelok mediálna komunikácia NDS.
V lete uplynulého roka diaľničiari sprejazdnili obchvat Tvrdošína na R3. Vďaka novej rýchlostnej ceste je mesto ľahšie o 1000 kamiónov denne, čo výrazne uľavilo mestskej infraštruktúre. Intenzita tranzitnej nákladnej dopravy v meste tak poklesla medziročne o 71 %.
„Druhým diaľničným prírastkom bol obchvat Košíc, ktorý uľavil ťažko skúšaným mestským komunikáciám v podstate okamžite po sprejazdnení. Z mesta vytiahol až 3000 kamiónov denne, čo znamená medziročný pokles tranzitnej nákladnej dopravy až o 90 % v smeroch Miskolc (Miškovec) - Prešov a Miskolc - Michalovce,“ priblížili diaľničiari.
Juhovýchodný obchvat Košíc stavali pôvodne ako súčasť R2, po sprevádzkovaní ho premenovali na R4, čím sa predĺžil úsek R4 od hraníc s Maďarskom a napojil sa na D1 pri Košiciach.
V novembri uplynulého roka pribudol do diaľničnej siete úsek R2 Kriváň - Mýtna, ktorý nadviazal na pokračujúci ťah R2 v oboch smeroch. „Výsledky na seba nenechali dlho čakať. Údaje z nášho mýtneho systému ukazujú, že krátko po otvorení prešlo na rýchlostnú cestu až 94 % nákladnej dopravy. Ide o takmer 1700 kamiónov denne, ktoré dovtedy jazdili po ceste I/16. Pre nákladnú dopravu ide jednoznačne o významné zvýšenie dopravného komfortu,“ povedal riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška.
Tesne pred Vianocami diaľničiari sprejazdnili aj dlhoočakávaný obchvat Žiliny na D1 vrátane tunela Višňové. Na tomto úseku uskutočnia merania intenzít dopravy už čoskoro. Na základe doterajších údajov z mýtneho systému sa však dá predpokladať, že tunel Višňové bude využívať zhruba 3700 nákladných vozidiel denne.
Počas celého minulého roka diaľničiari intenzívne pracovali aj na zlepšovaní dopravy v bratislavskom regióne. „Vďaka otvoreniu niekoľkých veľmi dôležitých vetiev budúcej križovatky diaľnic D1 a D4 sa mohlo pristúpiť k odkláňaniu tranzitnej nákladnej dopravy z extrémne frekventovaného Prístavného mosta, čo odbremenilo mesto o vyše 2300 kamiónov denne,“ dodala mediálna komunikácia NDS.
