NDS: Za dva mesiace využilo obchvat Bratislavy o 40.000 kamiónov viac

Bratislava 19. mája (TASR) - Za uplynulé dva mesiace ubudlo na bratislavskom Prístavnom moste viac ako 40.000 ťažkých nákladných áut. Po marcovom zákaze tranzitu vozidiel nad 7,5 tony v smere zo západu na Trnavu cez Prístavný most je tak hlavné mesto odbremenené v priemere o 650 ťažkých nákladných áut denne. Vyplýva to z medziročného porovnania intenzity nákladnej dopravy za marec a apríl, o ktorom v pondelok informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



„Nová vetva D1D4 z Jaroviec na Trnavu za dva mesiace vyprevadila z Bratislavy viac ako 40.000 nákladných vozidiel. Dopomohlo k tomu aj presmerovanie tranzitnej dopravy mimo frekventovaného Prístavného mosta. To prináša benefity nie len motoristom, ale aj obyvateľom dotknutých lokalít v podobe nižšieho hluku a znečistenia ovzdušia z dopravy,“ vyzdvihla NDS.



Pripomenula, že okrem novej vetvy v smere z D4 na D1 sa pred pár dňami odovzdala do užívania aj vetva Zlaté Piesky - Jarovce, ktorá zabezpečila napojenie z D1 na obchvat D4. „Nová vetva zjednodušuje život najmä obyvateľom východnej časti hlavného mesta, ktorí sa môžu omnoho komfortnejšie napojiť na obchvat Bratislavy. Takisto skracuje cestovný čas tranzitujúcim nákladným vozidlám,“ priblížili diaľničiari.



Zároveň avizovali, že ešte tento rok bude odklonený tranzit z Prístavného mosta aj v opačnom smere, teda od Trnavy na západ. K tomuto kroku dôjde po otvorení diaľničnej vetvy Trnava - Jarovce. „Podľa aktuálneho harmonogramu prác na križovatke D1D4 by motoristi mohli mať túto vetvu k dispozícii už v lete. NDS predpokladá, že po otvorení vetvy obchvat mesta absorbuje viac než tisíc nákladných vozidiel denne,“ dodala diaľničná spoločnosť.