NDS za prvé štyri dni predala diaľničné e-známky za 1,64 mil. eur

Bratislava 5. januára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) za prvé štyri dni nového roka predala diaľničné e-známky za 1,64 milióna eur. Informoval o tom hovorca NDS Tomáš Ferenčák.



Zdôraznil, že NDS je od začiatku roka plnohodnotným správcom predaja diaľničných známok. Len 21. decembra 2023 bola podpísaná zmluva o prevzatí časti podniku SkyToll, ktorá sa zaoberá predajom, distribúciou a prevádzkou elektronickej diaľničnej známky. Za necelé dva týždne sa štátnej akciovej spoločnosti podarilo dotiahnuť všetky potrebné právne, ekonomické, personálne a technické aspekty prevzatia časti podniku.



Podčiarkol, že prvé dni nového roka NDS hĺbkovo testovala fungovanie systému a nezaznamenala žiadne výpadky. Potvrdzujú to aj čísla predajov. Za prvé štyri dni nového roka sa predalo takmer 56.000 e-známok celkovo za 1,64 milióna eur, pričom dve tretiny transakcií sa zrealizovali online.



Poznamenal, že od začiatku roka 2024 spravuje NDS niekoľko stoviek predajných miest a online predaj diaľničných známok. Technicky náročný proces bol zvládnutý bez zásadného obmedzenia komfortu zákazníkov.



Nosné práce na prevzatí správy IT systému sa podľa Ferenčáka realizovali priamo počas silvestrovskej noci, keď bola nevyhnutná technická odstávka. Začala sa krátko po 23.00 h a skončila krátko po jednej hodine na Nový rok. Čas bol určený tak, aby sa odstavenie systému dotklo zákazníkov len v minimálnej miere. V rámci nastavovania systému sú ešte plánované dve nevyhnutné odstávky. Najbližšia sa začne opäť v nočných hodinách zo soboty na nedeľu 7. januára.



Prevzatie distribúcie e-známok umožní podľa neho NDS postupne maximalizovať príjem z predaja diaľničných známok. Ešte v minulom roku boli základné parametre predajnej siete pevne dané zmluvou. V praxi to znamenalo minimálny priestor na zefektívňovanie predajov a zároveň prispôsobovanie sa zmene spotrebiteľského správania zákazníkov.



Upozornil, že prevzatie správy predaja sa podľa čísiel na predajoch e-známok neprejavilo. Súčasný zákaznícky komfort pri kúpe bol zachovaný. Jedinou okrajovou zmenou bolo vypnutie predaja diaľničných známok prostredníctvom takzvaných mýtomatov, ktoré sú vlastníctvom spoločnosti SkyToll. Mýtomaty sa na predajoch diaľničných známok podieľali približne jedným percentom, čo neúmerne zvyšovalo paušálne provízne náklady.



Dodal, že NDS tento rok plánuje analyzovať predajnú sieť a intenzívne pracuje na posilnení online predaja e-známok. Zároveň v zrýchlenom režime pripravuje využívanie služieb Štátnej pokladnice, čo prinesie zníženie nákladov na bankové poplatky.