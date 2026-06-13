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NDS začína s opravou mosta na diaľnici D1 pri Predmieri
NDS žiada motoristov o zvýšenú pozornosť pri prejazde týmto úsekom a o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
Autor TASR
Predmier 13. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v sobotu s prácami na pravom diaľničnom moste diaľnice D1 pri obci Predmier v smere do Žiliny. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.
Súčasťou prác bude výmena asfaltových mostných záverov, ktoré prispejú k vyššiemu komfortu prejazdu, zníženiu hlučnosti a lepšej ochrane mostnej konštrukcie. Práce budú robiť postupne, najskôr v pravom a následne v ľavom jazdnom pruhu pravého jazdného pásu v smere do Žiliny. Ich trvanie bude závisieť aj od poveternostných podmienok.
„NDS systematicky zlepšuje stav diaľničných objektov tak, aby sme predchádzali rozsiahlejším zásahom v budúcnosti. Gumokovové mostné závery, ktoré v tomto prípade osádzame, pomáhajú chrániť most pred prenikaním vody, posypových solí a nečistôt do dilatačnej škáry. Zároveň prispievajú k tichšiemu a plynulejšiemu prejazdu vozidiel,“ doplnil prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
NDS žiada motoristov o zvýšenú pozornosť pri prejazde týmto úsekom a o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
Súčasťou prác bude výmena asfaltových mostných záverov, ktoré prispejú k vyššiemu komfortu prejazdu, zníženiu hlučnosti a lepšej ochrane mostnej konštrukcie. Práce budú robiť postupne, najskôr v pravom a následne v ľavom jazdnom pruhu pravého jazdného pásu v smere do Žiliny. Ich trvanie bude závisieť aj od poveternostných podmienok.
„NDS systematicky zlepšuje stav diaľničných objektov tak, aby sme predchádzali rozsiahlejším zásahom v budúcnosti. Gumokovové mostné závery, ktoré v tomto prípade osádzame, pomáhajú chrániť most pred prenikaním vody, posypových solí a nečistôt do dilatačnej škáry. Zároveň prispievajú k tichšiemu a plynulejšiemu prejazdu vozidiel,“ doplnil prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
NDS žiada motoristov o zvýšenú pozornosť pri prejazde týmto úsekom a o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.