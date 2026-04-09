NDS začne s komplexnou opravou diaľničného mosta Hybica na Liptove
Práce budú prebiehať len na pravej strane mosta, čiže v smere do Prešova.
Autor TASR
Hybe 9. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v sobotu 11. apríla s komplexnou opravou mosta Hybica na diaľnici D1, ktorý sa nachádza medzi križovatkami Liptovský Hrádok - Hybe. Práce budú prebiehať len na pravej strane mosta, čiže v smere do Prešova. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.
Počas prác bude upravený režim dopravy. Uzavretá bude pravá časť mosta na diaľnici D1 a vozidlá budú môcť prejsť obojsmerne po ľavej časti mosta. NDS apeluje na motoristov, aby zvýšili opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovali dočasné dopravné značenie. „Práce budú prebiehať približne pol roka, pričom našou prioritou je, aby bola oprava mosta vykonaná kvalitne, bezpečne a s čo najmenším dosahom na vodičov,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Komplexná oprava diaľničného mosta prinesie viacero stavebných akcií zameraných na zlepšenie jeho stavu a bezpečnosti. „Stavebné práce na moste zahŕňajú kompletnú demontáž existujúcich prvkov, odstránenie pôvodných vrstiev vozovky, izolácií a konštrukčných častí vrátane prechodových dosiek, ako aj dôkladné očistenie nosnej konštrukcie. Následne prebehne výstavba nových konštrukčných prvkov, izolácií, ríms, odvodnenia, mostných záverov a osadenia bezpečnostných zariadení,“ spresnili opravu diaľničiari s tým, že projekt zahŕňa aj kladenie novej vozovky a sanáciu nosných častí mosta.
Most Hybica je deväťpoľový most s celkovou dĺžkou premostenia 561,46 metra, ktorý vedie ponad údolie, vodný tok aj cestu prvej triedy. Deväť polí označuje jeho rozdelenie do viacerých častí, ktoré sú podporené piliermi.
