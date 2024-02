Začnú s komplexnou opravou mosta v križovatke D1 a R1 pri Trnave

Bratislava 26. februára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne počas marca s komplexnou opravou mosta v križovatke diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1 pri Trnave. Práce sa budú robiť v dvoch etapách a motoristi sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia. NDS o tom informovala na svojej internetovej stránke.



"Stavebné práce budú vykonávané aj v noci, sedem dní v týždni. Najskôr budeme opravovať most v smere z Nitry do Trnavy. Práce sme rozdelili do dvoch etáp, aby bol dopad na plynulosť dopravy čo najmenší," priblížila NDS na svojom webe.



V prvej etape budú opravovať vonkajšiu časť mosta. Motoristi budú môcť využívať jazdné pruhy pri stredovej rímse, uzavretý však bude pripájací pruh z diaľnice D1 na R1 v smere Bratislava - Trnava.



"Z tohto dôvodu bude doprava z D1 smerujúca do Trnavy presmerovaná po R1 smer Nitra. V križovatke Vlčkovce navedie obchádzková trasa osobné vozidlá ponad R1 späť na smer do Trnavy. Pre nákladné vozidlá smerujúce do Trnavy začne obchádzková trasa v križovatke Senec, východ a povedie po ceste I/61 v smere do Trnavy," priblížila NDS.



Počas druhej etapy budú opravovať vnútornú časť mosta a motoristi budú môcť jazdiť po už opravených jazdných pruhoch na vonkajšej časti. Zachované podľa NDS ostane aj odbočenie z R1 na D1 v smere Nitra - Bratislava.



"Uzavreté bude pripojenie z diaľnice D1 na R1 v smere Bratislava - Trnava. Doprava bude vedená po pôvodnej obchádzkovej trase cez križovatku Vlčkovce. Pre nákladné vozidlá idúce do Trnavy zostane zachovaná obchádzka riešená cez križovatku Senec, východ," doplnila NDS.