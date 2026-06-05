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NDS začne v pondelok s opravou diaľnice D1 pri Púchove
Oprava vozovky pri obci Visolaje pred križovatkou Púchov v smere na Trenčín (kilometer 159,500 - 158,00) sa začne v pondelok 8. júna dopoludnia.
Autor TASR
Bratislava/Púchov 5. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opraví povrch vozovky diaľnice D1 pri Púchove v smere na Trenčín. Nový asfaltový koberec získa pomalý jazdný pruh na takmer dvojkilometrovom úseku diaľnice. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.
Oprava vozovky pri obci Visolaje pred križovatkou Púchov v smere na Trenčín (kilometer 159,500 - 158,00) sa začne v pondelok 8. júna dopoludnia. Pokiaľ situáciu neskomplikuje počasie, potrvá zhruba týždeň. Doprava bude počas prác vedená vo voľnom jazdnom pruhu.
„Pomalé jazdné pruhy diaľnice bývajú ťažko skúšané nákladnými vozidlami, preto si vyžadujú aj zvýšenú starostlivosť v rámci údržby. Výmena asfaltového koberca zaistí nielen pohodlnejšiu, ale najmä bezpečnejšiu jazdu po diaľnici,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Oprava vozovky pri obci Visolaje pred križovatkou Púchov v smere na Trenčín (kilometer 159,500 - 158,00) sa začne v pondelok 8. júna dopoludnia. Pokiaľ situáciu neskomplikuje počasie, potrvá zhruba týždeň. Doprava bude počas prác vedená vo voľnom jazdnom pruhu.
„Pomalé jazdné pruhy diaľnice bývajú ťažko skúšané nákladnými vozidlami, preto si vyžadujú aj zvýšenú starostlivosť v rámci údržby. Výmena asfaltového koberca zaistí nielen pohodlnejšiu, ale najmä bezpečnejšiu jazdu po diaľnici,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.