NDS zaistí servis vodohospodárskych stavieb pri tuneli Višňové

Bratislava 23. júna (TASR) – Servis, údržbu a opravu čistiarne odpadových vôd (ČOV) a ostatných vodohospodárskych objektov, ktoré patria k stavbe tunela Višňové, vykoná pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) banskobystrická firma Prolake. Služby budú stáť 1,08 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia výsledku tendra zverejnenom vo vestníku verejného obstarávania.



Víťaz súťaže by mal NDS poskytovať komplexné služby spojené s prevádzkovaním vodohospodárskych stavieb a objektov ČOV vrátane revitalizácie vodných plôch. Zaistiť by mal napríklad aj riešenie havarijných situácií. Miesto plnenia predmetu zákazky je na úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové – Dubná Skala, konkrétne ide o východný a západný portál tunela Višňové.



Kritériom vyhodnotenia ponúk bola cena, zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov. Pôvodne diaľničiari predpokladali, že zákazka bude stáť 880.000 eur bez DPH.