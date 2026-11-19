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NDS získala vyše 80 mil. eur z EÚ na križovatku a privádzač
NDS ďalej uviedla, že patrí medzi najefektívnejších prijímateľov zdrojov EÚ na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) získala zo zdrojov Európskej únie (EÚ) ďalších viac ako 80 miliónov eur na rozvoj cestnej infraštruktúry. Takmer 20 miliónov eur z tejto sumy je určených na výstavbu a inžiniersku činnosť križovatky Rohožník na diaľnici D2 a vyše 62 miliónov eur pôjde na výstavbu prvej etapy diaľničného privádzača D1 Lietavská Lúčka - Žilina. Informovali o tom vo štvrtok z mediálnej komunikácie NDS.
Financovanie oboch stavieb je zabezpečené z Programu Slovensko 2021 až 2027, pričom 85 percent prostriedkov je z prostriedkov EÚ a zvyšných 15 percent tvorí spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Vedenie NDS podpísalo dve zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku s Ministerstvom dopravy SR.
„Nová križovatka významne odľahčí dopravu v regióne. Predovšetkým odkloní tranzitnú dopravu, ktorá dnes prechádza priamo mestom Malacky,“ povedal o budúcej križovatke Rohožník na D2 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Filip Macháček. Stavbu križovatky diaľničiari odovzdali zhotoviteľovi v apríli 2026. Jej súčasťou budú dva mosty, 1,5 kilometra protihlukových stien a oplotenie.
Nová stavba prvej etapy privádzača D1 Lietavská Lúčka - Žilina po dokončení výrazne ušetrí čas pri cestovaní z Rajeckej doliny do Žiliny. „V rámci privádzača sa postaví päť nových mostov. Projekt tiež počíta s vybudovaním rozsiahlych protihlukových stien,“ priblížil Macháček.
NDS ďalej uviedla, že patrí medzi najefektívnejších prijímateľov zdrojov EÚ na Slovensku. Vďaka podpore z Programu Slovensko realizuje výstavbu troch zvyšných úsekov kysuckej diaľnice D3 medzi Žilinou a Čadcou a realizovala aj dvojicu fázovaných projektov - úseky R4 Košice, Šaca - Košické Oľšany či R3 Tvrdošín - Nižná.
Okrem Programu Slovensko diaľničiari využívajú aj zdroje EÚ z Nástroja na prepájanie Európy, z ktorého financujú výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova na R4.
Financovanie oboch stavieb je zabezpečené z Programu Slovensko 2021 až 2027, pričom 85 percent prostriedkov je z prostriedkov EÚ a zvyšných 15 percent tvorí spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Vedenie NDS podpísalo dve zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku s Ministerstvom dopravy SR.
„Nová križovatka významne odľahčí dopravu v regióne. Predovšetkým odkloní tranzitnú dopravu, ktorá dnes prechádza priamo mestom Malacky,“ povedal o budúcej križovatke Rohožník na D2 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Filip Macháček. Stavbu križovatky diaľničiari odovzdali zhotoviteľovi v apríli 2026. Jej súčasťou budú dva mosty, 1,5 kilometra protihlukových stien a oplotenie.
Nová stavba prvej etapy privádzača D1 Lietavská Lúčka - Žilina po dokončení výrazne ušetrí čas pri cestovaní z Rajeckej doliny do Žiliny. „V rámci privádzača sa postaví päť nových mostov. Projekt tiež počíta s vybudovaním rozsiahlych protihlukových stien,“ priblížil Macháček.
NDS ďalej uviedla, že patrí medzi najefektívnejších prijímateľov zdrojov EÚ na Slovensku. Vďaka podpore z Programu Slovensko realizuje výstavbu troch zvyšných úsekov kysuckej diaľnice D3 medzi Žilinou a Čadcou a realizovala aj dvojicu fázovaných projektov - úseky R4 Košice, Šaca - Košické Oľšany či R3 Tvrdošín - Nižná.
Okrem Programu Slovensko diaľničiari využívajú aj zdroje EÚ z Nástroja na prepájanie Európy, z ktorého financujú výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova na R4.