< sekcia Ekonomika
NDS zlepší stav mosta na diaľnici D1 pri obci Kojatice
Práce budú trvať v troch etapách približne do polovice septembra.
Autor TASR
Kojatice 25. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v sobotu (27. 6.) s výmenou mostných ložísk na moste diaľnice D1 pri obci Kojatice v Prešovskom okrese. Výmena ložísk je nevyhnutná pre zachovanie bezpečnej a plynulej premávky na diaľnici. Informovala o tom NDS.
Práce budú trvať v troch etapách približne do polovice septembra. „V prvej etape sa vybudujú prejazdy stredným deliacim pásom a doprava bude na oboch jazdných pásoch presmerovaná do pomalých pruhov. Počas druhej etapy sa vymenia ložiská na ľavom moste (smer Poprad) a v tretej etape na pravom moste (smer Prešov),“ uviedla NDS. Doprava v týchto etapách bude presmerovaná cez novovybudované stredné deliace pásy na voľný jazdný pás a bude vedená obojsmerne.
„NDS systematicky zlepšuje stav mostných objektov na diaľničnej sieti. Výmenou mostných ložísk predĺžime životnosť mosta, zvýšime jeho spoľahlivosť a zároveň predídeme rozsiahlejším zásahom v budúcnosti. Práce sme nastavili tak, aby sme v čo najmenšej miere zasiahli do plynulosti dopravy a zároveň zachovali prejazd v oboch smeroch,“ uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
NDS žiada motoristov o zvýšenú pozornosť pri prejazde popri pracovisku a o rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Harmonogram prác môže ovplyvniť počasie.
Práce budú trvať v troch etapách približne do polovice septembra. „V prvej etape sa vybudujú prejazdy stredným deliacim pásom a doprava bude na oboch jazdných pásoch presmerovaná do pomalých pruhov. Počas druhej etapy sa vymenia ložiská na ľavom moste (smer Poprad) a v tretej etape na pravom moste (smer Prešov),“ uviedla NDS. Doprava v týchto etapách bude presmerovaná cez novovybudované stredné deliace pásy na voľný jazdný pás a bude vedená obojsmerne.
„NDS systematicky zlepšuje stav mostných objektov na diaľničnej sieti. Výmenou mostných ložísk predĺžime životnosť mosta, zvýšime jeho spoľahlivosť a zároveň predídeme rozsiahlejším zásahom v budúcnosti. Práce sme nastavili tak, aby sme v čo najmenšej miere zasiahli do plynulosti dopravy a zároveň zachovali prejazd v oboch smeroch,“ uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
NDS žiada motoristov o zvýšenú pozornosť pri prejazde popri pracovisku a o rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Harmonogram prác môže ovplyvniť počasie.