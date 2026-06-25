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NDS zlepší stav mosta na diaľnici D1 pri obci Kojatice

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Práce budú trvať v troch etapách približne do polovice septembra.

Autor TASR
Kojatice 25. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v sobotu (27. 6.) s výmenou mostných ložísk na moste diaľnice D1 pri obci Kojatice v Prešovskom okrese. Výmena ložísk je nevyhnutná pre zachovanie bezpečnej a plynulej premávky na diaľnici. Informovala o tom NDS.

Práce budú trvať v troch etapách približne do polovice septembra. „V prvej etape sa vybudujú prejazdy stredným deliacim pásom a doprava bude na oboch jazdných pásoch presmerovaná do pomalých pruhov. Počas druhej etapy sa vymenia ložiská na ľavom moste (smer Poprad) a v tretej etape na pravom moste (smer Prešov),“ uviedla NDS. Doprava v týchto etapách bude presmerovaná cez novovybudované stredné deliace pásy na voľný jazdný pás a bude vedená obojsmerne.

„NDS systematicky zlepšuje stav mostných objektov na diaľničnej sieti. Výmenou mostných ložísk predĺžime životnosť mosta, zvýšime jeho spoľahlivosť a zároveň predídeme rozsiahlejším zásahom v budúcnosti. Práce sme nastavili tak, aby sme v čo najmenšej miere zasiahli do plynulosti dopravy a zároveň zachovali prejazd v oboch smeroch,“ uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

NDS žiada motoristov o zvýšenú pozornosť pri prejazde popri pracovisku a o rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Harmonogram prác môže ovplyvniť počasie.  
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