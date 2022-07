NDS zrealizovala prekládku cesty v súvislosti so stavbou R4 v Prešove

Prešov 21. júla (TASR) - Popri progrese pri výstavbe tunela Bikoš v Prešove Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokročila aj na ostatných častiach stavby R4 Prešov – severný obchvat v rámci prvej etapy. Doprava bola presmerovaná na novú trasu cesty prvej triedy v polovičnom profile. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



"Ide o významný míľnik na tejto stavbe, od presmerovania boli totiž závislé viaceré nadväzujúce činnosti a stavebné objekty. Ďalší progres však nastal aj v tuneli Bikoš. Rýchlostnú cestu R4, ktorá bude tvoriť severný obchvat mesta Prešov, predpokladáme odovzdať podľa súčasného harmonogramu motoristom do užívania v lete 2023," uviedla Žgravčáková s tým, že po presmerovaní doprava vedie teraz cez cestu prvej triedy.



"Zrealizovali sme prekládku cesty I/68, pričom tento úsek je dlhý takmer 1,7 kilometra a cesta je navrhnutá ako štvorpruhová. Zatiaľ funguje v polovičnom profile." Práce podľa Žgravčákovej pokročili aj na ďalších objektoch stavby. "Na mostoch realizujeme nosné konštrukcie a rímsy. Práce prebiehajú aj na zárubných múroch a montujeme už aj zábradlia. Na samotnej rýchlostnej ceste prebieha realizácia kanalizácie a podkladových a asfaltových vrstiev. Upravujeme tiež priestor pod mostami a potok Dzikov," doplnila hovorkyňa.



Čo sa týka tunela Bikoš, hotové je už sekundárne ostenie. Aktuálne sú v západnej rúre dokončené už aj chodníky a pripravuje sa povrch ostenia na náter.



"Vo východnej tunelovej rúre realizujeme štrbinové žľaby, obrubníky a káblové trasy pod chodníkmi. Práce pokračujú aj na konečných terénnych úpravách na južnom a severnom portáli," priblížila Žgravčáková s tým, že v najbližšej dobe ich čaká realizácia vozovky v tuneli Bikoš a realizácia mostov a ich nosných konštrukcií. Tam, kde to bude možné, začnú aj s realizáciou podkladových a asfaltových vrstiev.



Rýchlostná cesta R4, ktorá bude tvoriť severný obchvat mesta Prešov, by mala predstavovať 4,3 kilometra dlhý úsek v plnom profile. Motoristom má ušetriť približne desať minút. Jeho súčasťou je aj tunel Bikoš s dĺžkou 1150 metrov.